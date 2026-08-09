Πορτογαλία: Η χώρα με το αρχαιότερο βιβλιοπωλείο στον κόσμο και άλλα 11 συναρπαστικά πράγματα που μάλλον δεν ήξερες

Παλαιότερη από τη Ρώμη, με τα μεγαλύτερα κύματα του πλανήτη: Όλα όσα κάνουν την πιο ατμοσφαιρική χώρα της Ευρώπης τόσο μοναδική.

Όταν σκεφτόμαστε την Πορτογαλία, οι πρώτες εικόνες που μας έρχονται στο μυαλό είναι τα ηλιόλουστα σοκάκια της Λισαβόνας, τα γραφικά κίτρινα τραμ, οι χρυσές αμμουδιές της Αλγκάρβε, τα πεντανόστιμα pastéis de nata και, φυσικά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ωστόσο, η χώρα αυτή της Ιβηρικής Χερσονήσου κρύβει ένα απίστευτο βάθος ιστορίας, πολιτισμού και μοναδικών ρεκόρ που ξεπερνούν κατά πολύ τα συνηθισμένα τουριστικά κλισέ.

Αν σχεδιάζεις το επόμενο ταξίδι σου ή απλώς λατρεύεις να ανακαλύπτεις παράξενες αλήθειες για τον κόσμο, η Πορτογαλία θα σε εκπλήξει. Ακολουθούν 12 συναρπαστικά facts που αποδεικνύουν γιατί αυτή η γωνιά της Ευρώπης είναι πραγματικά μοναδική.

Στη Λισαβόνα βρίσκεται το αρχαιότερο βιβλιοπωλείο στον κόσμο

Αν είσαι λάτρης των βιβλίων, η Λισαβόνα φιλοξενεί ένα πραγματικό μνημείο της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς. Το Livraria Bertrand, στην περιοχή Chiado, ιδρύθηκε το 1732 και κατέχει επίσημα το Ρεκόρ Guinness ως το παλαιότερο εν λειτουργία βιβλιοπωλείο στον κόσμο. Παρά το γεγονός ότι το αρχικό κτίριο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τον καταστροφικό σεισμό της Λισαβόνας το 1755, το βιβλιοπωλείο μεταφέρθηκε στη σημερινή του τοποθεσία το 1773 και δεν σταμάτησε ποτέ να πουλάει βιβλία μέχρι σήμερα.

Εδώ έχουν δαμαστεί τα μεγαλύτερα κύματα του πλανήτη

Για τους λάτρεις του surf, η μικρή παραθαλάσσια πόλη Nazaré της Πορτογαλίας είναι ο απόλυτος «ναός». Εξαιτίας ενός υποθαλάσσιου φαραγγιού βάθους 5.000 μέτρων, η περιοχή δημιουργεί θαλάσσια θηρία. Εδώ, ο Γερμανός surfer Sebastian Steudner έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ δαμάζοντας ένα κύμα-μαμούθ ύψους 28,57 μέτρων! Το Nazare καταρρίπτει διαδοχικά τα δικά του παγκόσμια ρεκόρ, προσελκύοντας τους πιο τολμηρούς αθλητές του κόσμου.

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Ένας Πορτογάλος σχεδίασε τον πρώτο γύρο της Γης

Οι Πορτογάλοι υπήρξαν οι σπουδαιότεροι θαλασσοπόροι της ανθρωπότητας. Στον 15ο και 16ο αιώνα, ηγήθηκαν των μεγάλων ανακαλύψεων. Ο Πορτογάλος εξερευνητής Φερδινάνδος Μαγγελάνος ήταν εκείνος που σχεδίασε και ξεκίνησε την πρώτη αποστολή για τον περίπλου της Γης το 1519. Παρόλο που ο ίδιος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στις Φιλιππίνες, το πλήρωμά του ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο του κόσμου το 1522. Παράλληλα, ο Βάσκο ντα Γκάμα ανακάλυψε το θαλάσσιο δρόμο για την Ινδία και ο Μπαρτολομέου Ντίας περιέπλευσε πρώτος το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Η Λισαβόνα είναι παλαιότερη από τη Ρώμη

Όλοι γνωρίζουμε την τεράστια ιστορία της Ρώμης, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας είναι κατά 400 χρόνια παλαιότερη από την Ιταλική πρωτεύουσα! Για την ακρίβεια, η Λισαβόνα είναι η δεύτερη αρχαιότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, αμέσως μετά την Αθήνα. Κατοικήθηκε αρχικά από προ-Κελτικούς πληθυσμούς, στη συνέχεια από Φοίνικες, ενώ οι Ρωμαίοι την κατέκτησαν το 139 π.Χ.

Διαθέτει την πρώτη οριοθετημένη αμπελουργική ζώνη στον κόσμο

Το περίφημο κρασί Port (Πορτό) παράγεται αποκλειστικά στην κοιλάδα Douro της Πορτογαλίας. Για να διατηρηθεί η αυθεντικότητα και η ποιότητά του, το 1756 ο ηγέτης της χώρας, Μαρκήσιος του Πομπάλ, οριοθέτησε την περιοχή τοποθετώντας 335 πέτρινους στήλους. Έτσι, η κοιλάδα Douro έγινε επίσημα η πρώτη προστατευόμενη αμπελουργική ζώνη στον πλανήτη.

Η Πορτογαλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός φελλού παγκοσμίως

Αν αναρωτιέσαι από πού προέρχονται οι φελλοί των αγαπημένων σου κρασιών, η απάντηση είναι η Πορτογαλία. Η χώρα παράγει πάνω από το 50% της παγκόσμιας ποσότητας φελλού. Μάλιστα, οι Πορτογάλοι σχεδιαστές έχουν εξελίξει τη χρήση του υλικού, δημιουργώντας από τσάντες και παπούτσια μέχρι έπιπλα και οικολογικά υλικά δόμησης.

Τα πορτογαλικά είναι η επίσημη γλώσσα σε 9 ακόμα χώρες

Λόγω της τεράστιας αποικιακής της αυτοκρατορίας στο παρελθόν, η πορτογαλική γλώσσα ομιλείται σήμερα από περισσότερους από 230 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι η επίσημη γλώσσα σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Αγκόλα, η Μοζαμβίκη, το Πράσινο Ακρωτήριο, αλλά και το Μακάο της Κίνας, καθιστώντας την την 6η πιο ομιλούμενη μητρική γλώσσα στον κόσμο.

Η μουσική Fado προστατεύεται από την UNESCO

Δεν γίνεται να επισκεφθείς τη Λισαβόνα και να μην ακούσεις ζωντανά μουσική Fado σε κάποιο γραφικό ταβερνάκι της Αλφάμα. Αυτό το μελαγχολικό, γεμάτο συναίσθημα μουσικό είδος, που γεννήθηκε στις φτωχογειτονιές του 19ου αιώνα, αναγνωρίστηκε το 2011 από την UNESCO ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας.

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Φιλοξενεί το δυτικότερο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης

Γεωγραφικά, το ακρωτήριο Cabo da Roca, κοντά στην παραμυθένια Σίντρα, αποτελεί το δυτικότερο άκρο της ηπειρωτικής ευρωπαϊκής ηπείρου. Όταν στέκεσαι πάνω στους απόκρημνους βράχους του, ατενίζεις τον Ατλαντικό Ωκεανό νιώθοντας ότι βρίσκεται κυριολεκτικά στην άκρη του κόσμου.

Είναι το παλαιότερο έθνος-κράτος στην Ευρώπη

Η Πορτογαλία διατηρεί τα ίδια εδαφικά σύνορα για σχεδόν 800 χρόνια. Έγινε βασίλειο το 1139, ενώ το 1297 υπεγράφη η συνθήκη που όρισε τα οριστικά σύνορά της με τη Ισπανία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο γεωγραφικός της χάρτης έχει μείνει σχεδόν αμετάβλητος.

Η ιαπωνική Tempura έχει... πορτογαλική καταγωγή!

Όλοι θεωρούμε την τραγανή Tempura ως ένα από τα πιο κλασικά ιαπωνικά πιάτα. Κι όμως, η τεχνική αυτή εισήχθη στην Ιαπωνία τον 16ο αιώνα από Πορτογάλους εμπόρους και Ιησουίτες μοναχούς! Οι Πορτογάλοι συνήθιζαν να τηγανίζουν λαχανικά και θαλασσινά με κουρκούτι κατά τις περιόδους νηστείας, μια συνήθεια που οι Ιάπωνες υιοθέτησαν και εξέλιξαν στη σημερινή της μορφή.

Κατέχει την αρχαιότερη διπλωματική συμμαχία στον κόσμο

Η Πορτογαλία και η Βρετανία διατηρούν την παλαιότερη ενεργή διπλωματική συμμαχία στην ιστορία. Η Αγγλο-Πορτογαλική Συνθήκη υπεγράφη το μακρινό 1373 και παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα! Μέσα στους αιώνες, οι δύο χώρες έχουν αλληλοβοηθηθεί σε δεκάδες πολεμικές συρράξεις βάσει αυτής της ιστορικής συμφωνίας.

Η Πορτογαλία είναι ένας προορισμός που καταφέρνει να συνδυάζει την ανεπιτήδευτη ομορφιά του Ατλαντικού με μια βαριά, καθηλωτική ιστορία. Την επόμενη φορά που θα βρεθείς στα σοκάκια της, θυμήσου ότι περπατάς σε μια από τις πιο επιδραστικές και φιλόξενες γωνιές του πλανήτη.