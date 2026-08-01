Απόκοσμα και μαγευτικά: 7 τοπία στα ελληνικά νησιά που πρέπει να δείτε

Θα μπορούσαν άνετα να αποτελούν σκηνικό ταινίας φαντασίας.

Τα ελληνικά νησιά ξεχωρίζουν για τις υπέροχες παραλίες, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και τα γραφικά χωριά τους που αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Μέσα στις τόσες ομορφιές τους, υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες σε αυτά που θυμίζουν…. εξωγήινα τοπία. Μέρη με μια απόκοσμη ομορφιά, γεμάτα χρώματα και περίεργους σχηματισμούς που εξάπτουν τη φαντασία. Ακολουθήστε μας σε μια βόλτα σε επτά εντυπωσιακά τοπία ελληνικών νησιών που μοιάζουν να είναι από άλλον πλανήτη!

Ηφαίστειο, Νίσυρος

Η Νίσυρος είναι ένα νησί που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στο Αιγαίο. Το πιο σημαντικό αξιοθέατο της είναι χωρίς αμφιβολία το ηφαίστειο, το οποίο μπορείς να επισκεφθείς. Πριν από 25.000 και 15.000 χρόνια, δύο εκρήξεις του ηφαιστείου «γέννησαν» τη σημερινή καλντέρα. Καθώς κατεβαίνεις στον τεράστιο κρατήρα, βλέπεις κίτρινα και λευκά χρώματα, τρύπες που κοχλάζουν, τεράστιες ρωγμές, ενώ η μυρωδιά του θειαφιού κάνει την εμπειρία ακόμα πιο απόκοσμη. Εδώ αισθάνεσαι πραγματικά τη ζεστή ανάσα της γης κάτω από τα πόδια σου.

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