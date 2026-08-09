Οι πιο ξεχωριστές παραλίες της Χίου

Το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας διαθέτει πάνω από 90 παραλίες που καλύπτουν όλα τα γούστα. Αυτές είναι οι πιο ξεχωριστές.

Νησί ευλογημένο από τη φύση, με μεγάλη ιστορία, γεμάτο με μαγευτικά τοπία, μεσαιωνικά χωριά και πολλούς κρυμμένους θησαυρούς που σας περιμένουν να τους ανακαλύψετε. Αυτή είναι Χίος, η γη της μαστίχας και το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας.

Όσο για τις παραλίες; Ετοιμαστείτε για βουτιές σε μερικές από τις ιδιαίτερες του Αιγαίου. Η Χίος διαθέτει πάνω από 90 παραλίες, που σίγουρα μπορούν να καλύψουν κάθε γούστο. Ακολουθούν μερικές από τις πιο ξεχωριστές παραλίες του νησιού που δεν πρέπει να χάσετε.

Μαύρα Βόλια

Στο νότιο τμήμα της Χίου και πιο συγκεκριμένα 30 περίπου χλμ. από την πόλη και 5 χλμ. από το ξακουστό χωριό Πυργί, θα βρείτε τη διασημότερη παραλία του νησιού αλλά και μία από τις πιο ξεχωριστές του Αιγαίου. Η παραλία Μαύρα Βόλια αποτελεί μοναδικό αξιοθέατο καθώς τα μεγάλα μαύρα βότσαλα της προέκυψαν από την έκρηξη κοντινού (ανενεργού πλέον) ηφαιστείου που είχε γίνει στην αρχαιότητα. Τα νερά είναι πεντακάθαρα και κρυστάλλινα με ένα βαθύ σκούρο μπλε χρώμα λόγω των μαύρων βότσαλων.

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