10 φωτογραφίες που θα σας κάνουν να ετοιμάσετε βαλίτσα για Κούβα

Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο με εικόνες που μένουν αξέχαστες. Η Κούβα είναι μια χώρα που ξεχωρίζει με την μαγευτική της ενέργεια

Με ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε άλλες εποχές, μουσική υπόκρουση και ζεστούς ανθρώπους, η Κούβα έχει έναν μοναδικό τρόπο να μένει αξέχαστη σε όποιον την επισκέπτεται. Είναι ένα ταξίδι ζωής, μια χώρα με φύση, θάλασσα και ρυθμό, που μοιάζει με καρτ ποστάλ.

Η πολύχρωμη Αβάνα, τα παλιά αυτοκίνητα στους δρόμους, τα καταπράσινα τοπία και τα τιρκουάζ νερά, είναι μόνο λίγα από αυτά που εντυπωσιάζουν. Παρακάτω, συγκεντρώνουμε 10 εικόνες που αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τη μαγεία της Κούβας και θα σας κάνουν να ετοιμάσετε τη βαλίτσα σας.

Η αρχιτεκτονική της Αβάνας

Παστέλ χρώματα, γήινα υλικά, παλιά αποικιακά κτίρια με εντυπωσιακές προσόψεις και δρόμοι γεμάτοι ζωή, συνθέτουν το μοναδικό σκηνικό της Αβάνας. Η Παλιά Αβάνα μοιάζει με κινηματογραφικό σκηνικό, όπου κάθε γωνιά είναι ιδανική για φωτογραφία. Δεν είναι τυχαίο ότι η πόλη αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Κούβας.

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