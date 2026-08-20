Η καλύτερη εποχή για να ταξιδέψετε στο Μαρόκο

Οι ονειρεμένες πόλεις, οι πολύχρωμοι οικισμοί, οι τοπικές αγορές και η ενδιαφέρουσα γαστρονομία, είναι μερικοί από τους λόγους που το Μαρόκο είναι ψηλά στην ταξιδιωτική λίστα ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Επισκέπτες όλων των ηλικιών καταφθάνουν όλο το χρόνο σε διαφορετικά σημεία της χώρας, με τις ενδιάμεσες εποχές να είναι αυτές που προτιμούν οι περισσότεροι.
Η καλύτερη περίοδος για να ταξιδέψετε στο Μαρόκο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι θέλετε να κάνετε εκεί και ποια μέρη έχετε σκοπό να επισκεφτείτε. Από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο οι ήπιες θερμοκρασίες προσελκύουν όσους δεν αντέχουν τη ζέστη. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο όλοι προτιμούν τις παραθαλάσσιες περιοχές για τις διακοπές τους. Ανακαλύψτε ποια είναι η ιδανική εποχή για εσάς και τι δραστηριότητες μπορείτε να κάνετε όταν βρεθείτε εκεί.
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