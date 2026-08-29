«Χωρίς ξαπλώστρες, ομπρέλες και άλλα περιττά, μόνο πετσέτα και χαλίκια» - Η άλλη εποχή στα νησιά του Αιγαίου

Πέντε άνθρωποι μιλούν στο Reader για εκείνα τα καλοκαίρια στις Κυκλάδες που τους έμειναν, από τη δεκαετία του ’80 μέχρι και τα πρώτα χρόνια του 2000.

Υπήρχε μια εποχή που για να πας διακοπές στις Κυκλάδες χρειαζόσουν ένα εισιτήριο από τον Πειραιά, μια σκηνή, και καλή παρέα.

Στα ’80s, τα ’90s και τα πρώτα χρόνια των ’00s, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Αστυπάλαια, και πολλά άλλα κυκλαδονήσια ήταν στη λίστα των επιλογών. Μόνο που τότε, τόσο η εικόνα των νησιών όσο και ο τρόπος με τον οποίο οργάνωναν και ζούσαν τις διακοπές, ήταν πολύ διαφορετικά.

Δωμάτια βρίσκανε συχνά από στόμα σε στόμα, τα πλοία ήταν κομμάτι της περιπέτειας των διακοπών και οι αναμνήσεις είτε αποτυπώνονταν μέσα από μισοκαμμένες φωτογραφίες φιλμ, είτε έμεναν για πάντα στο μυαλό του κατόχου τους.

Οι διακοπές κρατούσαν μέχρι να τελειώσουν τα λεφτά, το μενού περιελάμβανε τυρόπιτα ούζα και μεζέ και τα «μπιτσόμπαρα δεν υπήρχαν ούτε σαν ιδέα».

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