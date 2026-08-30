Οι παραλίες της Βόρειας Εύβοιας που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας

Από τις ήρεμες μέχρι τις οργανωμένες ακτές, οι πανέμορφες παραλίες της Βόρειας Εύβοιας είναι ιδανικές για ατελείωτες βουτιές

Η Βόρεια Εύβοια είναι ένας προορισμός που συνδυάζει ιδανικά βουνό και θάλασσα. Ανάμεσα στα καταπράσινα τοπία, τα μικρά παραθαλάσσια χωριά με θέα στο Αιγαίο ή τον Ευβοϊκό, κρύβονται παραλίες που αξίζει να γνωρίσετε. Άλλες είναι μεγάλες, οργανωμένες και ιδανικές για μια ολοήμερη εξόρμηση, ενώ άλλες παραμένουν πιο ήρεμες και προσφέρονται για βουτιές μακριά από την πολυκοσμία.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Βόρειας Εύβοιας είναι το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, αλλά και οι πολλές διαφορετικές επιλογές. Οι παραλίες της έχουν διαφορετικό χαρακτήρα μεταξύ τους, οπότε αξίζει να αφιερώσετε χρόνο και γνωρίσετε όσες περισσότερες μπορείτε.

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