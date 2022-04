7 ασφαλή μέρη για γυναίκες που θέλουν solo διακοπές το 2022

Σύμφωνα με έρευνες, τα τρία προηγούμενα χρόνια υπήρξε 230% αύξηση στις ταξιδιωτικές εταιρείες από κρατήσεις γυναικών που ήθελαν να ταξιδέψουν μόνες ενώ η αναζήτηση του όρου "female solo travel" αυξήθηκε κατά 62%.

Πολλές φορές, οι καλύτερες διακοπές γίνονται όταν είμαστε μόνοι μας. Αυτό υποστηρίζει και η πετυχημένη συγγραφέας, Marcia DeSanctis, η οποία μέσα από το βιβλίο της A Hard Place to Leave: Stories from a Restless Life (Travelers’ Tales), υμνεί τη χαρά που προσφέρει ένα ταξίδι στη ζωή μας, εστιάζοντας μάλιστα στο πόσο ευεργετικό μπορεί να είναι το solo female travel.

«Είναι πολύ αναζωογονητικό να περνάς χρόνο εντελώς μόνος σε ένα άγνωστο μέρος. Βυθίζεσαι σε νέα μέρη, χάνεσαι σε άλλες γλώσσες και είσαι εντελώς απορροφημένος σε έναν άλλο πολιτισμό. Η μοναξιά αυτή έβγαλε στην επιφάνεια μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου», δηλώνει η συγγραφέας από προσωπική της εμπειρία.

Σύμφωνα με έρευνες, τα τρία προηγούμενα χρόνια υπήρξε 230% αύξηση στις ταξιδιωτικές εταιρείες από κρατήσεις γυναικών που ήθελαν να ταξιδέψουν μόνες ενώ η αναζήτηση του όρου "female solo travel" αυξήθηκε κατά 62%. Σύμφωνα με την DeSanctis, που έχει γράψει και το Bestseller για τους New York Times: "100 Places in France Every Woman Should Go", υπάρχουν 7 μέρη που ενδείκνυνται για solo διακοπές το 2022.

Σιγκαπούρη

Η Σιγκαπούρη έχει μέρη για ασφαλή περιήγηση, τα οποία σίγουρα θα σε εντυπωσιάσουν. Γνωστή και ως Πόλη των Λιονταριών σαγηνεύει με την φουτουριστική ομορφιά της, το παραδοσιακό φαγητό της, αλλά και την παρθένα φύση της. Αν βρεθείς εκεί, δοκίμασε οπωσδήποτε κοτόπουλο με ρύζι στο Maxwell Food Center ενώ κάνε μια στάση στη φύση στο Βοτανικό Κήπο, στο Εθνικό Μουσείο και την Πινακοθήκη της Σιγκαπούρης και στο φουτουριστικό δάσος.

Εκεί μάλιστα έχουν φτιάξει τη μεγαλύτερη ρόδα στον κόσμο με 150 μέτρα ύψος οπότε μη χάσεις την ευκαιρία να ανέβεις στη Ρόδα της Σιγκαπούρης και να απολαύσεις θέα σε όλη την πόλη.

Rishikesh, Ινδία

Γνωστή και ως «η πρωτεύουσα της yoga σε όλο τον κόσμο», αυτή η πόλη της βόρειας Ινδίας είναι ιδανική για solo διακοπές. Όπως κατάλαβες, αν λατρεύεις τη yoga, πρέπει να πεταχτείς οπωσδήποτε μέχρι εκεί για να απολαύσεις στο μέγιστο την εμπειρία.

Αν θες να ζήσεις μια μοναδική περιπέτεια, είναι ο προορισμός που θα σε ικανοποιήσει 100% αφού είναι γνωστός και ως "adventure zone". Ώρα λοιπόν να μαζέψεις βαλίτσες και να βρεθείς σε ένα μέρος που θα αφήσει πίσω το άγχος και τις σκοτούρες.

Reykjavik, Ισλανδία

Ο πιο απλός λόγος να εξερευνήσεις solo το μέρος, είναι το γεγονός ότι το νησί αυτό είναι πολύ μικρό. Ανάμεσα σε όσα αξίζει να επισκεφθείς εκεί, είναι οπωσδήποτε η πασίγνωστη μπλε λίμνη από όπου είναι τραβηγμένες και οι πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες της χώρας. Και φυσικά, μην παραλείψεις το Βόρειο Σέλας!

Οι καλύτεροι μήνες για να πας εκεί, είναι από τον Μάη μέχρι τον Αύγουστο λόγω του καιρού.

Marfa, Texas

Αν θες να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία, αυτό είναι το κατάλληλο μέρος για σένα. Είναι τρεις ώρες από το κοντινότερο αεροδρόμιο του El Paso και όταν πατήσεις το πόδι σου εκεί, θα καταλάβεις ότι συνδυάζει τα πάντα. Φαγητό, φύση, shopping και τον καθαρότερο ουρανό για να απολαμβάνεις κάθε βράδυ τα αστέρια.

Κρακοβία, Πολωνία

Αν έχεις όνειρο μια μέρα να ξυπνήσεις σε ένα μέρος στην Ευρώπη ανάμεσα σε μεσαιωνικούς πύργους και εκκλησίες μιας συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής, τότε η Κρακοβία πρέπει να γίνει ο solo προορισμός σου.

Ξεκίνα το ταξίδι σου από την Παλιά Πόλη και συνέχισε τον περίπατο σου σε ιστορικά κέντρα με στάσεις σε καφέ που θα σε κερδίσουν από την πρώτη ματιά. Είναι μια πόλη με έντονη ιστορία, γεμάτη ζωή, γεμάτη χρώματα, άλογα με άμαξες, κάστρα και πάρκα. Μια πόλη σαν παραμύθι που αξίζει να είσαι η βασική πρωταγωνίστρια.

Ouro Preto, Βραζιλία

Σε δύο ώρες από το διεθνές αεροδρόμιο του Belo Horizonte, θα βρεθείς σε μια πόλη που θα σε κερδίσει από τα πρώτα λεπτά της άφιξής σου. Έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO λόγω της μπαρόκ αρχιτεκτονικής της και αξίζει πραγματικά να την επισκεφθείς χωρίς παρέα για να ανακαλύψεις με ηρεμία κάθε κρυμμένο της θησαυρό.

Δουβλίνο, Ιρλανδία

Το Δουβλίνο δεν ακούγεται συχνά σαν ταξιδιωτικός προορισμός, παρόλο που συνδυάζει κουλτούρα και διασκέδαση σε πιο προσιτές τιμές συγκριτικά με άλλους γνωστότερους προορισμούς. Πρόκειται για μια πόλη φτιαγμένη από Βίκινγκς και είναι μικρή, πράγμα που σημαίνει ότι είναι προσβάσιμη με τα πόδια ή με ποδήλατο.

Έχει 11 συνολικά γέφυρες που ενώνουν τις όχθες του ποταμού Λίφεϊ, που διαπερνά την πόλη, και σχεδόν από παντού έχεις εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα. Η χαρακτηριστική αρχιτεκτονική τους, με τα χαμηλά σπίτια και τις πολύχρωμες πόρτες και παράθυρα, θα σου τραβήξει αμέσως την προσοχή ενώ μη χάσεις την ευκαιρία να περιηγηθείς σε άπειρα μουσεία.