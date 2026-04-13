5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις με τίποτα πριν το γάμο σου

Θα το μετανιώσεις αν τα κάνεις -trust us!

Το ξέρουμε ότι θέλεις να νίωθεις στα καλύτερά σου την ημέρα του γάμου σου και ότι έχεις ξεκινήσεις τις προετοιμασίες εβδομάδες ή μάλλον -ας είμαστε ειλικρινείς- μήνες πριν, ωστόσο μήπως το παρακάνεις; Η αλήθεια είναι ότι μέσα στον ενθουσιασμό σου, είναι πολύ εύκολο να κάνεις βιαστικές κινήσεις που μπορεί να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιθυμείς. Δες παρακάτω όλα εκείνα που θα πρέπει να αποφύγεις λίγο πριν τη μεγάλη μέρα:

Τι δεν πρέπει να κάνεις πριν το γάμο

1. Βαθύ καθαρισμό προσώπου

Ο καθαρισμός προσώπου είναι εξαιρετικά ωφέλιμος, αλλά όχι όταν γίνεται πολύ κοντά στην ημερομηνία του γάμου. Μετά από έναν βαθύ καθαρισμό, το δέρμα μπορεί να εμφανίσει κοκκινίλες, ερεθισμούς ή ακόμα και σπυράκια, καθώς ενεργοποιείται η διαδικασία αποτοξίνωσης της επιδερμίδας. Αυτές οι αντιδράσεις είναι απόλυτα φυσιολογικές, όμως χρειάζονται χρόνο για να υποχωρήσουν. Ιδανικά, ο τελευταίος καθαρισμός πρέπει να γίνει τουλάχιστον έναν μήνα πριν το γάμο, ώστε το δέρμα να προλάβει να επανέλθει και να δείχνει λαμπερό και λείο.

2. Ριζική αλλαγή σε κούρεμα ή χρώμα μαλλιών

Ο γάμος σου δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για πειραματισμούς. Μπορεί ένα νέο cut ή χρώμα μαλλιών να ακούγεται refreshing, αλλά είσαι σίγουρη ότι θέλεις να έχεις το άγχος μιας πιθανής αποτυχίας λίγες μέρες πριν ντυθείς νύφη; Προτίμησε να διατηρήσεις το look που ήδη γνωρίζεις ότι σου ταιριάζει και κάνε μόνο ένα φρεσκάρισμα λίγες μέρες πριν. Μετά το γάμο, μπορείς να δοκιμάσεις όσα trends θέλεις!

3. Αφαίρεση ημιμόνιμου μανικιούρ στο σπίτι

Η αφαίρεση του ημιμόνιμου μανικιούρ στο σπίτι είναι πολύ εύκολο να αφήσει τα νύχια σου ταλαιπωρημένα, λεπτά και ξεφλουδισμένα. Αν δεν θέλεις η μέρα του γάμου σου να σε βρει με κλάματα, τότε εμπιστεύσου έναν επαγγελματία για τη σωστή αφαίρεση του ημιμόνιμου και την περιποίηση των νυχιών σου.

4. Λέιζερ αποτρίχωση στο πρόσωπο την τελευταία στιγμή

Ναι, το λέιζερ αποτελεί ίσως την καλύτερη μέθοδο αποτρίχωσης, τόσο για το σώμα, όσο και για το πρόσωπο. Καθώς όμως μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ερυθρότητα, ευαισθησία ή ερεθισμούς, θα σε συμβουλεύαμε να κλείσεις ραντεβού τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες πριν το γάμο, έτσι ώστε το δέρμα να έχει χρόνο να ηρεμήσει πλήρως.

5. Δοκιμή νέων καλλυντικών ή skincare προϊόντων

Ίσως δεις ένα viral προϊόν που υπόσχεται άμεση λάμψη και μπεις στον πειρασμό να το δοκιμάσεις. Don't! Μην ξεχνάς ότι κάθε νέο καλλυντικό ενέχει τον κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης, ερεθισμού ή ανεπιθύμητων ατελειών. Λίγο πριν τον γάμο, ο βασικός κανόνας είναι ένας: μένεις πιστή στη ρουτίνα που ήδη γνωρίζεις ότι λειτουργεί για το δέρμα σου και δεν εντάσεις νέα προϊόντα στο καθημερινό σου ritual. Τελεία και παύλα.