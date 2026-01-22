Νυφικά νύχια γαλλικό: 10 ιδέες για να απογειώσεις το bridal look σου
Βίκυ Χριστοπούλου
22 Ιανουαρίου 2026
Διαχρονικό και πάντα εκλεπτυσμένο, το γαλλικό μανικιούρ παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές για τις νύφες που θέλουν μια κομψή και αβίαστα chic αισθητική την ημέρα του γάμου τους. Η διακριτική λευκή άκρη σε συνδυασμό με τη φυσική ροζ ή γαλακτερή βάση όχι μόνο αναδεικνύει κάθε τόνο επιδερμίδας, αλλά συμπληρώνει άψογα κάθε στιλιστική επιλογή -από την παραδοσιακή δαντέλα μέχρι το πιο μοντέρνο minimal νυφικό. Σε έναν κόσμο όπου τα trends έρχονται και φεύγουν, τα νυφικά νύχια με γαλλικό παραμένουν σύμβολο διαχρονικής ομορφιάς και κομψότητας, ιδανικά για μια στιγμή που αξίζει να μείνει αιώνια αποτυπωμένη στις φωτογραφίες αλλά και στη μνήμη σου.
Η κλασική εκδοχή με λευκή άκρη και ροζ γαλακτερή βάση παραμένει η go-to επιλογή πολλών γυναικών για την ημέρα του γάμου τους, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλείς και οι ombre αλλά και glazed εκδοχές του διαχρονικού nail look. Αν θέλεις να πειραματιστείς λίγο περισσότερο με το μανικιούρ σου, τόλμησε να το διανθίσες με φλοράλ σχέδια, πέρλες, στρας ή ακόμα και μεταλλικές διακοσμητικές λεπτομέρειες, που θα προσθέσουν προσωπικότητα στο look, χωρίς να χάνουν την ουσία της διαχρονικής γαλλικής φινέτσας.
Ακολουθούν τα 10 πιο κομψά νυφικά νύχια με γαλλικό για να διαλέξεις πριν την πρόβα σου στο nail salon:
Νυφικά νύχια γαλλικό: Τα 10 πιο κομψά μανικιούρ
Classic
Tiny French
Ombre
Glazed
Pearl Details
Floral Designs
Reverse French
Subtle Sparkle
Pearly Finish
Short
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.