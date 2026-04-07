Κάτι περισσότερο από απλά νυφικά: Η Modern Romantic συλλογή του Demetrios απευθύνεται σε γυναίκες που θέλουν να είναι κομψές, τολμηρές και απόλυτα ο εαυτός τους

Η επιλογή του νυφικού δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής. Η επιλογή του αντανακλά την προσωπικότητα της γυναίκας που το φορά, τη διάθεση και τη μοναδικότητά της.

Το νυφικό δεν είναι απλώς ένα φόρεμα, αλλά μια από τις πιο σημαντικές στιλιστικές επιλογές στη ζωή μιας γυναίκας. Είναι εκείνο που θα αποτυπώσει τη μαγεία της ημέρας, θα την κάνει να νιώσει ο εαυτός της ενώ παράλληλα θα φανερώσει τη πιο λαμπερή και ξεχωριστή πτυχή της.

Γι’ αυτό και η επιλογή του απαιτεί έμπνευση, προσοχή και, πάνω απ’ όλα, σύνδεση με το προσωπικό της στιλ. Κάθε γραμμή, κάθε ύφασμα, κάθε λεπτομέρεια έχει τη δύναμη να αφηγηθεί μια ιστορία και τελικά, το σωστό νυφικό είναι εκείνο που θα την εκφράσει απόλυτα.

Demetrios/ Modern Romantic 2026



H Modern Romantic συλλογή του Demetrios απευθύνεται σε νύφες που θέλουν να είναι κομψές, τολμηρές και απόλυτα ο εαυτός τους



Υπάρχουν συλλογές που δημιουργούνται για να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα και η Modern Romantic 2026 του οίκου Demetrios, η συλλογή που έκανε το ντεμπούτο της στη Barcelona Bridal Fashion Week, ανήκει ακριβώς σε αυτήν την κατηγορία.

Demetrios/ Modern Romantic 2026

Με έμπνευση τη δυναμική της γυναίκας του σήμερα, η συλλογή εξερευνά νέες σιλουέτες, ανάλαφρα υφάσματα και λεπτομέρειες υψηλής ραπτικής, διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτηριστικό αέρα πολυτέλειας που συνοδεύει τον οίκο Demetrios εδώ και δεκαετίες.

Δαντέλες που μοιάζουν να αιωρούνται, διάφανα υλικά που αγκαλιάζουν το σώμα και απρόσμενα μοτίβα σε 3D υφή, συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που συγκινεί – όχι μόνο αισθητικά, αλλά και συναισθηματικά. Οι γραμμές κινούνται από αιθέριες A-line και εντυπωσιακές ball gowns, μέχρι δομημένα minimal φορέματα που εκπέμπουν σιγουριά και θηλυκότητα.

Demetrios/ Modern Romantic 2026

Η Modern Romantic είναι κάτι περισσότερο από μια συλλογή. Είναι μια δήλωση. Ότι ο ρομαντισμός δεν είναι παλιός, αλλά εξελίσσεται – όπως και η γυναίκα που ντύνεται Demetrios.

Demetrios/ Modern Romantic 2026

Κάθε νυφικό της συλλογής αποτελεί μια εξελιγμένη εκδοχή ρομαντισμού, εμπνευσμένη από τη σύγχρονη γυναίκα που αγαπά την κομψότητα, την πολυτέλεια και τις δημιουργίες που αναδεικνύουν τη θηλυκότητά της. Μια ωδή στον σύγχρονο ρομαντισμό, όπου η διαχρονική κομψότητα συναντά τη φρέσκια ματιά του σήμερα.

Demetrios/ Modern Romantic 2026

Demetrios/ Modern Romantic 2026

