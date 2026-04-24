Καλοκαιρινός γάμος και Floral Design: Σου έχουμε 3+1 top τάσεις που θα αφήσουν τους καλεσμένους σου με το στόμα ανοιχτό

Στo Studio 7 ο ανθοστολισμός ανάγεται σε υψηλή τέχνη - και το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς όμορφο... Είναι αξέχαστο.

Ο καλοκαιρινός γάμος έχει μια μοναδική μαγεία: Φως, αέρας, θάλασσα και ανεπιτήδευτη κομψότητα. Όταν το floral design βρίσκεται στα χέρια μιας έμπειρης ομάδας όπως το Studio 7, κάθε ιδέα μεταφράζεται σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία που εντυπωσιάζει από την πρώτη ματιά. Γιατί ο σωστός ανθοστολισμός δεν είναι απλώς διακόσμηση – είναι το στοιχείο που καθορίζει την ατμόσφαιρα και χαρίζει τις πιο αξέχαστες αναμνήσεις.

Αν σχεδιάζεις τον δικό σου γάμο, αυτές είναι οι 3+1 κορυφαίες τάσεις που ξεχωρίζουν φέτος και υπόσχονται να αφήσουν τους καλεσμένους σου με το στόμα ανοιχτό.

1. Total White: Η διαχρονική πολυτέλεια που δεν αποτυγχάνει ποτέ

Το λευκό παραμένει η απόλυτη επιλογή για νύφες που αγαπούν την κομψότητα. Από ορτανσίες και τριαντάφυλλα μέχρι παιώνιες και ορχιδέες, ένας total white στολισμός δημιουργεί ένα αποτέλεσμα καθαρό, φωτεινό και αριστοκρατικό.

Η τάση αυτή λειτουργεί ιδανικά σε καλοκαιρινούς outdoor γάμους, δίπλα στη θάλασσα ή σε minimal venues, όπου το φως αναδεικνύει κάθε λεπτομέρεια.

Το μυστικό; Το layering διαφορετικών υφών και όγκων, που αποτρέπει τη μονοτονία και δίνει βάθος στη σύνθεση.

2. Μπλε & γαλάζια άνθη: Η απόλυτη καλοκαιρινή παλέτα

Αν υπάρχει ένα χρώμα που «φωνάζει» καλοκαίρι, αυτό είναι το μπλε. Από απαλές γαλάζιες αποχρώσεις μέχρι πιο έντονα navy στοιχεία, τα μπλε λουλούδια χαρίζουν μια αίσθηση φρεσκάδας και κοσμοπολίτικου νησιώτικου χαρακτήρα.

Συνδυάζονται άψογα με λευκά ή nude στοιχεία και μπορούν να δημιουργήσουν θεματικούς στολισμούς εμπνευσμένους από τις Κυκλάδες – ιδανική τάση για destination weddings.

3. Organic συνθέσεις: Όταν η φύση γίνεται υψηλή αισθητική

Η πιο εκλεπτυσμένη τάση της σεζόν είναι οι organic ανθοστολισμοί – συνθέσεις που μιμούνται τη φυσική ροή ενός καλλιεργημένου κήπου, με ασύμμετρες γραμμές, πλούσια φυλλώματα και μια αίσθηση ανεπιτήδευτης πολυτέλειας.

Ο συνδυασμός διαφορετικών λουλουδιών, υφών και αποχρώσεων δημιουργεί ένα αποτέλεσμα ζωντανό και αυθεντικό, σαν ο στολισμός να «φύτρωσε» μόνος του μέσα στον χώρο – κι ωστόσο κάθε λεπτομέρεια είναι προσεκτικά μελετημένη.

Η τάση αυτή ταιριάζει εξαιρετικά σε καλοκαιρινούς γάμους σε εξοχικές βίλες, ελαιώνες ή νησιωτικά settings, όπου ο ανθοστολισμός συνομιλεί αρμονικά με το φυσικό τοπίο και χαρίζει έναν ρομαντισμό γεμάτο αυθεντικότητα.

4. Βουκαμβίλια & sunset παλέτα: Το ελληνικό καλοκαίρι σε όλη του τη δόξα

Για τα ζευγάρια που θέλουν να ξεφύγουν από τα κλασικά, η βουκαμβίλια σε συνδυασμό με μια sunset παλέτα – φούξια, κοραλί, πορτοκαλί, βαθύ ροζ – είναι η πιο fashion-forward επιλογή της σεζόν. Έντονη, ζωντανή και γεμάτη μεσογειακό χαρακτήρα, δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που θυμίζει editorial περιοδικού.

Είτε πρόκειται για εντυπωσιακά installations με κρεμαστά βουκαμβίλιας είτε για πιο διακριτικές πινελιές σε κεντρικές συνθέσεις, η τάση αυτή αποτυπώνει την ψυχή του ελληνικού καλοκαιριού και ταιριάζει απόλυτα σε γάμους στις Κυκλάδες, σε παραθαλάσσιες βίλες ή σε ανοιχτούς χώρους που «κοιτούν» τον ήλιο να δύει.



Το μυστικό εδώ είναι η ισορροπία: Oι σωστές αναλογίες και η στοχευμένη επιλογή λουλούδιων μπορούν να μετατρέψουν μια τολμηρή παλέτα σε απόλυτο statement.

Studio 7: Όταν το floral design γίνεται εμπειρία

Το Studio 7 είναι πάνω απ' όλα μια ομάδα. Μια ομάδα δημιουργών που, υπό τη δημιουργική πρόταση της Λένιας Κυριανίδου, μοιράζεται ένα κοινό όραμα: κάθε εκδήλωση να μετατρέπεται σε μοναδική, αξέχαστη εμπειρία. Με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας στον χώρο, projects σε εμβληματικές τοποθεσίες και συνεργασίες με κορυφαία wedding και fashion brands, το Studio 7 αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς για τον premium γάμο και το high-end event design στην Ελλάδα.

