Η Renia Jazdzyk, γνωστή στο Instagram ως venswifestyle, μας δίνει συμβουλές στιλ

Καθώς η σεζόν των γάμων βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν είναι το τι να φορέσουμε ως καλεσμένοι.Αν και η κλασική επιλογή του φορέματος παραμένει μία κατά τα άλλα safe επιλογή, όλο και περισσότερες γυναίκες αναζητούν εναλλακτικές που συνδυάζουν κομψότητα με στιλ.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχονται να δώσουν την απάντηση μερικές από τις πιο στιλάτες γυναίκες άνω των 50, οι οποίες αποδεικνύουν πως η ηλικία όχι μόνο δεν περιορίζει το στιλ, αλλά το εξελίσσει.

Μια από αυτές είναι και η Renia Jazdzyk, στης οποίας τις εμφανίσεις βλέπουμε πώς η εμπειρία και η αυτοπεποίθηση μεταφράζονται σε σύνολα που ξεφεύγουν από τα αναμενόμενα και προσφέρουν φρέσκια έμπνευση για κάθε περίσταση , από έναν γάμο σε νησί μέχρι μια πιο αυστηρά επίσημη δεξίωση στην πόλη.

Τι φορούν οι πιο κομψές γυναίκες άνω των 50 σε έναν γάμο; 5 + 1 εναλλακτικές στα βαρετά φορέματα

Ένα από τα πιο διαχρονικά και ταυτόχρονα εντυπωσιακά looks είναι το maxi φόρεμα με φουσκωτά μανίκια. Αυτή η γραμμή προσδίδει αμέσως έναν αέρα κομψότητας, ειδικά όταν συνδυάζεται με φυσικά υλικά, όπως μια ψάθινη τσάντα. Το αποτέλεσμα είναι ιδανικό για καλοκαιρινούς γάμους, όπου η άνεση και το στιλ πρέπει να συνυπάρχουν.

Από την άλλη, για όσες θέλουν να ξεφύγουν από τα φορέματα, οι tailored βερμούδες αποτελούν μια αναπάντεχα κομψή επιλογή. Όταν φοριούνται ως σετ με σακάκι και συνδυάζονται με ασορτί παπούτσια και τσάντα, δημιουργούν ένα μοντέρνο και δυναμικό σύνολο που τραβά τα βλέμματα χωρίς υπερβολές.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η επιλογή της midi φούστας αντί για φόρεμα. Σε συνδυασμό με ένα μακρυμάνικο τοπ, μπορεί να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα σοφιστικέ αποτέλεσμα, ειδικά όταν επιλέγονται απρόσμενοι χρωματικοί συνδυασμοί.

Για πιο χαλαρές αλλά εξίσου κομψές εμφανίσεις, το παντελόνι σε συνδυασμό με ένα κομψό τοπ και σακάκι αποτελεί μια εξαιρετική λύση. Το μυστικό εδώ βρίσκεται στην ποιότητα και τη γραμμή των ρούχων.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα ένα ιδιαίτερο midi φόρεμα. Με εφαρμοστό μπούστο και πιο αέρινο τελείωμα, αποτελεί μία από τις πιο κολακευτικές επιλογές για κάθε σωματότυπο.

Τέλος, για όσες θέλουν να κάνουν πραγματικά εντύπωση, ένα statement κοστούμι είναι πάντα μια δυνατή επιλογή. Είτε πρόκειται για έντονα prints είτε για ζωηρά χρώματα, το power suit αποπνέει αυτοπεποίθηση και στιλ.