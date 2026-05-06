Πώς αντιδρά κάθε ζώδιο στον χωρισμό: Ποιοι προχωρούν και ποιοι επιστρέφουν;

Οι χωρισμοί είναι μια εμπειρία που όλοι βιώνουμε διαφορετικά. Άλλοι προχωρούν γρήγορα, άλλοι μένουν συναισθηματικά δεμένοι, ενώ κάποιοι επιστρέφουν ξανά και ξανά στο παρελθόν. Ο τρόπος που αντιδράμε δεν είναι τυχαίος - συνδέεται με την προσωπικότητα, τις ανάγκες και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας.
Η αστρολογία δίνει μια ενδιαφέρουσα οπτική πάνω σε αυτό, καθώς κάθε ζώδιο έχει τον δικό του τρόπο να αντιμετωπίζει το τέλος μιας σχέσης. Κάποια ζώδια καταφέρνουν με μεγάλη ευκολία να προχωρήσουν παρακάτω, άλλα χρειάζονται χρόνο, ενώ υπάρχουν και εκείνα που δυσκολεύονται αρκετά να αποδεχθούν τη νέα κατάσταση.
Παρακάτω, λοιπόν, θα μάθεις πώς αντιδρά κάθε ζώδιο σε έναν χωρισμό και ίσως να αναγνωρίσεις κομμάτια του εαυτού σου.
Έτσι αντιμετωπίζει κάθε ζώδιο έναν χωρισμό
- Κριός: Αντιδρά παρορμητικά. Μπορεί να θυμώσει έντονα, αλλά το ξεπερνά γρήγορα. Δεν μένει πίσω - προχωρά σχεδόν αμέσως.
- Ταύρος: Δυσκολεύεται να αποδεχτεί τον χωρισμό. Κρατάει συναισθηματικά και μπορεί να επιστρέψει αν νιώσει ασφάλεια.
- Δίδυμοι: Το αντιμετωπίζει λογικά (ή έτσι δείχνει). Μπορεί να φανεί χαλαρός, αλλά μέσα του επεξεργάζεται πολλά.
- Καρκίνος: Πονάει βαθιά. Κλείνεται στον εαυτό του και δυσκολεύεται να αφήσει το παρελθόν.
- Λέων: Πληγώνεται ο εγωισμός του. Μπορεί να δείξει ότι είναι καλά, αλλά θέλει επιβεβαίωση και προσοχή.
- Παρθένος: Αναλύει τα πάντα. Ψάχνει τι πήγε λάθος και συχνά κατηγορεί τον εαυτό του.
- Ζυγός: Δυσκολεύεται να μείνει μόνος. Μπορεί να επιστρέψει ή να μπει γρήγορα σε νέα σχέση.
- Σκορπιός: Βιώνει έντονα συναισθήματα. Ή θα κόψει απότομα ή θα κρατήσει μέσα του ό,τι νιώθει για πολύ καιρό.
- Τοξότης: Το βλέπει σαν νέα αρχή. Προχωρά γρήγορα και αποφεύγει τη βαριά συναισθηματική φόρτιση.
- Αιγόκερως: Κρατά ψυχραιμία. Εστιάζει στους στόχους του και δεν αφήνει τα συναισθήματα να τον αποσυντονίσουν.
- Υδροχόος: Δείχνει αποστασιοποιημένος. Προτιμά να το δει λογικά, ακόμα κι αν μέσα του νιώθει περισσότερα.
- Ιχθύες: Ρομαντικός μέχρι το τέλος. Μπορεί να ιδανικοποιήσει τη σχέση και να δυσκολευτεί πολύ να προχωρήσει.
