Οι ανοιξιάτικοι γάμοι έχουν μια ξεχωριστή μαγεία. Ανάμεσα σε ανθισμένα τοπία, απαλό φως και πιο χαλαρή ατμόσφαιρα, το dress code γίνεται πιο ανάλαφρο και ρομαντικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιλογές στη μόδα αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία, και τα παπούτσια φυσικά δεν αποτελούν εξαίρεση.

Τα φλατ παπούτσια έχουν επαναπροσδιοριστεί τα τελευταία χρόνια και μπορούν φυσικά να φορεθούν και σε γάμους χωρίς να αφαιρέσουν πόντους από το look σου. Από τις νύφες μέχρι και τις καλεσμένες, όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν άνετες αλλά κομψές επιλογές, αφήνοντας στην άκρη τα ψηλοτάκουνα. Μάλιστα, οίκοι όπως Chanel και Miu Miu έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτή τη στροφή, επαναφέροντας τα flats στο προσκήνιο με elevated σχεδιασμό.

Ποια είναι τα φλατ παπούτσια όμως που μπορείς να φορέσεις σε έναν γάμο; Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει πέντε στιλ που θα απογειώσουν κάθε look σου.

Wedding Style: Τα φλατ παπούτσια που μπορείς να φορέσεις σε έναν γάμο και θα απογειώσουν το look σου

Μπαλαρίνες

Η πιο διαχρονική επιλογή είναι σίγουρα οι μπαλαρίνες. Κομψές και διακριτικές, ταιριάζουν ιδανικά με ρομαντικά φορέματα, ιδιαίτερα σε γραμμές A-line ή με τούλι.

Mary Jane

Με τη χαρακτηριστική τους μπαρέτα προσθέτουν μια vintage πινελιά στο σύνολο και φοριούνται υπέροχα με midi φορέματα ή ακόμη και με πιο αυστηρά σύνολα, δίνοντας ένα girly αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα.

Pointed-toe

Για πιο formal εμφανίσεις, τα μυτερά φλατ είναι η ιδανική λύση. Επιμηκύνουν οπτικά το πόδι και δείχνουν πιο chic καθιστώντας τα τέλεια για βραδινό γάμο ή και για γάμο με πιο αυστηρό dress code.

Ιδιαίτερα φλατ

Διακοσμημένα με πέτρες, φιόγκους ή μεταλλικές λεπτομέρειες, αυτά τα φλατ παπούτσια μπορούν να λειτουργήσουν ως statement piece. Ιδανικά αν θέλεις να κρατήσεις το outfit σου απλό και να δώσεις έμφαση στα αξεσουάρ.

Slingback



Με λουράκι στη φτέρνα και πιο ελαφριά αίσθηση, τα slingback φλατ είναι τέλεια για ανοιξιάτικες και τελετές στην ύπαιθρο. Συνδυάζονται εύκολα με maxi ή slip dresses και προσφέρουν κομψότητα χωρίς να δείχνουν υπερβολικά επίσημα.

