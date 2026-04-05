Χρώμα για πεθερά σε γάμο: Ο στιλιστικός οδηγός για τη μητέρα του γαμπρού

Οι στιλιστικές επιλογές είναι πολλές για τη μητέρα του γαμπρού

Ο γάμος είναι η πιο ευτυχισμένη ημέρα του ζευγαριού ωστόσο, και για τους καλεσμένους, και δη τους συγγενείς, αποτελεί μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Αν ετοιμάζεσαι για γάμο λοιπόν και είσαι η μητέρας του γαμπρού, τότε ένα από τα πιο βασικά ζητήματα είναι η επιλογή του ιδανικού item -και ιδίως του σωστού χρώματος.

Σήμερα οι «κανόνες» καταρρίπτονται και κυριαρχεί μεγαλύτερη στιλιστική ελευθερία, (εξυπακούεται ότι δεν μπορείς να φορέσεις λευκό) με στόχο ένα κομψό αλλά σύγχρονο αποτέλεσμα που σέβεται το ύφος της περίστασης χωρίς να περιορίζει την προσωπικότητά σου.

Πλέον, το ζητούμενο σαν πεθερά δεν είναι να περάσεις απαρατήρητη, αλλά να ενταχθείς αρμονικά στο σύνολο του γάμου και ναι, το χρώμα του outfit παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού μπορεί να αναδείξει τόσο το στιλ σου όσο και τη συνολική αισθητική της τελετής.

Πεθερά: Ποιο χρώμα είναι ιδανικό για τη μητέρα του γαμπρού στο γάμο

Το ιδανικό look για τη μητέρα του γαμπρού πρέπει να είναι ευέλικτο και ισορροπημένο, να ανταποκρίνεται στο dress code, να ταιριάζει με την εποχή και την τοποθεσία, αλλά και να σε κάνει να νιώθεις άνετα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Editor's tip: Πριν καταλήξεις, είναι σημαντικό να μιλήσεις με το ζευγάρι. Το χρώμα σου πρέπει να «δένει» με την παλέτα του γάμου και γιατί όχι, με το κοστούμι του γαμπρού, χωρίς όμως να επισκιάζει τη νύφη.

Τα χρώματα που μπορείς να επιλέξεις σαν μητέρα του γαμπρού

Απαλά και φωτεινά χρώματα

Για άνοιξη και καλοκαίρι, οι παστέλ αποχρώσεις όπως το λιλά, το ροζ ή το γαλάζιο είναι πάντα safe επιλογές. Δίνουν φρεσκάδα και vibes πολυτέλειας και μπορείς να τα συνδυάσεις με nude αξεσουάρ για ένα «ήσυχο» αλλά κομψό σύνολο.

Κλασικά ουδέτερα

Το navy blue και το μπλε κοβαλτίου αποτελούν διαχρονικές επιλογές που λειτουργούν σε κάθε εποχή. Είναι κομψά, ευέλικτα και εύκολα στο styling. Αν θέλεις να τους δώσεις περισσότερο ενδιαφέρον, επένδυσε σε υφές όπως σατέν ή δαντέλα.

Γήινες αποχρώσεις

Τόνοι όπως το καφέ, η τερακότα ή το olive green είναι ιδανικοί για πιο χαλαρούς αλλά στιλάτους γάμους. Δένουν όμορφα με φυσικά τοπία και rustic περιβάλλοντα, δημιουργώντας ένα ζεστό και σύγχρονο αποτέλεσμα.

Τα χρώματα που πρέπει να αποφύγεις

Το λευκό και το off-white ανήκουν αποκλειστικά στη νύφη, οπότε καλό είναι να το αποφύγεις, όχι μόνο εσύ, αλλά όλες οι καλεσμένες.

Ουδέτερα και τύπου ασημί

Παραπέμπουν και αυτά στο νυφικό επομένως όχι, δεν είναι καλές επιλογές. Επιπλέον, στη φωτογραφία μπορεί να δείχνουν πιο «λευκά» απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα.