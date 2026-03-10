3 σατέν φορέματα από τα Mango για καλεσμένες σε ανοιξιάτικο γάμο – Είναι τέλεια και για κουμπάρα

Με την άνοιξη να πλησιάζει, η περίοδος των γάμων ξεκινά και, μαζί της έρχεται και η αναζήτηση του ιδανικού φορέματος για καλεσμένες, αλλά και για κουμπάρες

Οι ανοιξιάτικοι γάμοι έχουν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δεν συγκρίνεται με τους γάμους άλλων εποχών. Τα πιο φωτεινά χρώματα της εποχής και η γενικότερη αίσθηση ανανέωσης αποτυπώνονται και στις επιλογές της γκαρνταρόμπας με τα φορέματα αυτής της εποχής να χαρακτηρίζονται από ανάλαφρες γραμμές και αέρινα υφάσματα που κινούνται όμορφα στο φως και δημιουργούν κομψές, θηλυκές σιλουέτες.

Ιδιαίτερα δημοφιλή για τους ανοιξιάτικους γάμους είναι τα σατέν φορέματα, που χαρίζουν διακριτική λάμψη και κομψότητα χωρίς να δείχνουν υπερβολικά. Από slip dresses μέχρι midi φορέματα με ντραπέ λεπτομέρειες, οι επιλογές είναι πολλές ενώ σε ό,τι αφορά τα χρώματα, τα παστέλ και οι απαλοί τόνοι δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που ταιριάζει απόλυτα στο ανοιξιάτικο σκηνικό ενός γάμου.

Με γνώμονα τα παραπάνω, κάναμε μια έρευνα για τα ιδανικά φορέματα, και ανακαλύψαμε 3 σχέδια από τα Mango που μπορείς να φορέσεις, είτε είσαι απλώς καλεσμένη σε έναν ανοιξιάτικο γάμο, είτε είσαι κουμπάρα.

Δες παρακάτω τα 3 φορέματα από τα Mango

Σατέν με μανίκι καμπάνα/ Δες το εδώ



Σατέν με φουσκωτό μανίκι/ Δες το εδώ



Φόρεμα με ντραπέ λαιμό/ Δες το εδώ

