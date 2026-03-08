Τα sneakers έχουν πρωταγωνιστική θέση στις συλλογές των γυναικών της μόδας, τι καλύτερο λοιπόν από το να τα συνδυάσεις με το αγαπημένο σου φόρεμα;

O συνδυασμός sneakers με φόρεμα είναι ο πιο άνετος και κομψός συνδυασμός που θα σου χαρίσει άφθονα ντελικάτα vibes. Είναι ανεπιτήδευτος, στιλάτος και κυρίως, άνετος και, μην ξεχνάς πως τα sneakers αυτή τη χρονιά βρίσκονται παντού.

Συνδυάζουν την άνεση και την κομψότητα, το στιλ και τη φινέτσα με μοναδικό τρόπο και, όποιο κι αν είναι το στιλ σου, κυκλοφορούν αμέτρητα στιλ που θα ταιριάξουν άψογα με τα φορέματά σου.

Φόρεμα & sneakers: Πώς ο πιο άνετος συνδυασμός θα γίνει το go to σύνολό σου για κάθε περίσταση

Το φόρεμα σε συνδυασμό με τα sneakers μπορεί κανείς να πει πως αποτελεί και κάτι σαν «στολή» αφού μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σκέψου το πρωί στο γραφείο ένα midi shirt dress με ένα blazer στους ώμους και λευκά sneakers ή από την άλλη, ένα maxi με χρωματιστά sneakers μπορεί να απογειώσει μια ανοιξιάτικη απογευματινή βόλτα στην πόλη.

Αν θέλεις να υιοθετήσεις και εσύ το στιλ, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά looks για να εμπνευστείς και να φορέσεις τον πιο άνετο συνδυασμό που θα γίνει το go - to σύνολό σου για κάθε περίσταση.

Δες παρακάτω τα looks