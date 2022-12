9 έξυπνοι τρόποι για να κάνεις πιο «πράσινα» δώρα αυτές τις γιορτές

Μερικοί εναλλακτικοί τρόποι για να μειώσεις το αποτύπωμά σου στον πλανήτη

Όσο ο Δεκέμβριος «τρέχει» ημερολογιακά, τόσο περισσότερο μπαίνουμε σε γιορτινό κλίμα, ψάχνοντας τα καλύτερα δώρα για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αυτό μας κάνει ωστόσο να ξεχνάμε ότι οι επιλογές μας επιβαρύνουν το περιβάλλον, συμβάλλοντας σε περισσότερα απορρίμματα και εκπομπές αερίων.

Αλήθεια, πόσοι από εμάς σκεφτόμαστε τις πραγματικές συνέπειες από την ανταλλαγή δώρων; Τόσο η κατασκευή τους όσο και η αποστολή τους, έχει τεράστιο κόστος για τον πλανήτη αφού προκαλεί μεγάλα ποσοστά εκπομπών αερίων μαζί με τα σκουπίδια από δώρα και συσκευασίες. Μόνο στην Αμερική πετιούνται σχεδόν 25% περισσότερα σκουπίδια από την Ημέρα των Ευχαριστιών μέχρι την Πρωτοχρονιά συγκριτικά με άλλα περιόδους, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Stanford. Τι σημαίνει αυτό; Ότι προκαλούνται 25 εκατομμύρια επιπλέον τόνοι απορριμμάτων.

Με αφορμή τις γιορτές και την υιοθέτηση ενός πιο οικολογικού τρόπου ζωής, η Rebecca Benner της οργάνωσης The Nature Conservancy, πρότεινε στο CNN μερικές «σωτήριες» εναλλακτικές που θα μειώσουν το αποτύπωμα μας στον πλανήτη όσον αφορά τουλάχιστον τα χριστουγεννιάτικα δώρα.

|Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συγκεντρώσετε τις αποστολές σε λιγότερες παραγγελίες όσο γίνεται, για λιγότερες μετακινήσεις για την παράδοση.

