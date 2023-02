Πλαστικά μιας χρήσης: 6 εκατ. τόνους αυξήθηκε ο όγκος των απορριμμάτων από το 2019 ως το 2021

Τα πλαστικά μιας χρήσης έχουν αναδειχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές παγκοσμίως με τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων θαμμένων σε χωματερές ή πεταμένων χωρίς καμία επεξεργασία σε ποτάμια και ωκεανούς

Η παραγωγή των πλαστικών μιας χρήσης που ευθύνονται για την περιβαλλοντική μόλυνση αυξήθηκε κατά έξι εκατ. τόνους ετησίως από το 2019 ως το 2021 παρά τους αυστηρότερους κανονισμούς παγκοσμίως.

Σημειώνεται δε, «μικρή πρόοδος» στην αντιμετώπιση του προβλήματος και την ενίσχυση της πρακτικής της ανακύκλωσης, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα νέας έρευνας που δημοσιεύεται σήμερα.

Παρότι η αύξηση μειώθηκε πρόσφατα, η παραγωγή πλαστικών μιας χρήσης από «παρθένες» πηγές ορυκτών καυσίμων ούτε καν πλησιάζει το σημείο κορύφωσής της και η χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών παραμένει «στην καλύτερη περίπτωση μια οριακή δραστηριότητα», όπως αναφέρει το αυστραλιανό ίδρυμα Minderoo.

«Να είστε βέβαιοι ότι η κρίση με τα πλαστικά απορρίμματα θα επιδεινωθεί σημαντικά προτού δούμε μια απόλυτη μείωση χρόνο με τον χρόνο στην κατανάλωση παρθένων πλαστικών μιας χρήσης», αναφέρεται.

