Βινυλοχλωρίδιο: Πόσο επικίνδυνη είναι η χημική ουσία που προκάλεσε την τεράστια έκρηξη στο Ohio

Ο εκτροχιασμός τρένου στα σύνορα του Ohio και της Pennsylvania έχει προκαλέσει μία από τις χειρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην ιστορία της Αμερικής και το βινυλοχλωρίδιο φαίνεται να είναι το βασικό πρόβλημα

Στις 3 Φεβρουαρίου, τρένο εκτροχιάστηκε στο βόρειο Ohio, προκαλώντας την εκκένωση της πόλης και απειλώντας μερικά από τα πιο σημαντικά κανάλια της βόρειας Αμερικής. Η είδηση παραδόξως έχει ελάχιστη κάλυψη και παρατηρείται μια έμμεση διαστρέβλωση των γεγονότων στα social media.

Ο εκτροχιασμός, που αρχικά αποδόθηκε στον άξονα ενός μόνο αμαξιού, επηρέασε σχεδόν τα 50 από τα 141 βαγόνια του, εκ των οποίων τα 20 μετέφεραν επικίνδυνα υλικά. 14 από αυτά μετέφεραν (μονο) βυνιλοχλωρίδιο, τα 5 συγκρούστηκαν και οι επιπτώσεις από ό,τι συνέβη είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.

Τα χημικά που απελευθερώθηκαν κατά τον εκτροχιασμό, καίγονταν για 3 μέρες και οι κάτοικοι της γύρω περιοχής εγκατέλειψαν τα σπίτια τους από τον φόβο της ισχυρής έκρηξης. Η ελεγχόμενη καύση της εξαιρετικά επικίνδυνης χημικής ουσίας βινυλοχλωρίδιο έγινε ουσιαστικά για να αποφευχθεί μια τεράστια, καταστροφική έκρηξη. Κατά πόσο όμως συνέβη κάτι τέτοιο;

As the media concentrates on the #SuperBowl the environmental disaster that’s taking place in East Palestine, Ohio is being ignored.



A train derailment last week sparked a major chemical fire that is a danger to human life. Please start pic.twitter.com/N3gVy9PNht… https://t.co/nQjYydEbCP