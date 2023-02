Πόλεμος στην Ουκρανία: H Greenpeace δημοσίευσε χάρτη που αποτυπώνει την τεράστια οικολογική καταστροφή

H ρύπανση σε αέρα, έδαφος και νερό είναι ανυπολόγιστη

Το γραφείο της Greenpeace στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σε συνεργασία με την ουκρανική οργάνωση Ecoaction, έδωσε στην δημοσιότητα χάρτη που αποτυπώνει το μέγεθος της ζημιάς.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο 12,4 εκατομμύρια στρέμματα γης σε περιοχές φυσικών πάρκων.

Οι εχθροπραξίες έχουν επηρεάσει μια περιοχή έκτασης 30 εκατομμυρίων στρεμμάτων σε ουκρανικά δάση και 4,5 εκατομμύρια στρέμματα δασών είναι υπό κατάληψη ή εμπόλεμες ζώνες.

Τα δεδομένα των καταστροφών συλλέχθηκαν από την Ecoaction, διασταυρώθηκαν μέσω σύγκρισης με δορυφορικές εικόνες και μπήκαν στο χάρτη από την Greenpeace. Συλλέχθηκαν περισσότερες από 900 περιπτώσεις, όμως επιλέχθηκαν οι 30 για τον χάρτη ώστε να αναδειχθούν οι πιο σημαντικές περιβαλλοντικές ζημιές.

The hidden environmental impacts of war can last for generations, continuing to cause suffering long after conflicts have ended. https://t.co/RAgXFKeuM6