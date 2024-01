Η L'Oréal αποκτά την πρωτοπόρο Ελβετική εταιρεία Gjosa

Η Gjosa είναι μια περιβαλλοντική startup τεχνολογίας που σχετίζεται με κορυφαίες καινοτομίες στην εξοικονόμηση νερού

Η L'Oréal ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση των εκκρεμών μετοχών της Gjosa της Ελβετικής εταιρείας που πρωτοπορεί στην τεχνολογία διαίρεσης του νερού. Η L'Oréal έχει ήδη ξεκινήσει μια συνεργασία με τη Gjosa για την εισαγωγή του επαγγελματικού λουτήρα L'Oréal Professionnel Water Saver, που συγκαταλέγεται στις "100 Καλύτερες Εφευρέσεις της Χρονιάς" του περιοδικού TIME το 2021. Η κατοχυρωμένη τεχνολογία διάσπασης του νερού στο L'Oréal Professionnel Water Saver από τη Gjosa επιτρέπει στα κομμωτήρια να μειώσουν την κατανάλωση νερού στους λουτήρες έως και 69%, παρέχοντας ταυτόχρονα στους πελάτες μια ευχάριστη και ολοκληρωμένη εμπειρία λουσίματος των μαλλιών. Από το 2023, ο βιώσιμος λουτήρας έχει εισαχθεί σε περισσότερα από 10.000 επαγγελματικά κομμωτήρια σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση περισσότερων από 182 εκατομμυρίων λίτρων νερού, τα οποία ισοδυναμούν με 72 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων. Το σχέδιο είναι να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια η επέκταση της χρήσης, σε περισσότερα από 200.000 κομμωτήρια σε όλο τον κόσμο.

Η L'Oréal ανακοίνωσε σε πρώτη φάση μια μειοψηφική επένδυση στη Gjosa το 2021 μέσω του επιχειρηματικού κεφαλαίου BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development). Η εξαγορά αυτή ενισχύει περαιτέρω τις δεσμεύσεις του Ομίλου μέσω του προγράμματος L'Oréal for the Future, συμπεριλαμβανομένης μιας περιεκτικής και βασισμένης σε επιστημονικά δεδομένα προσέγγισης στη διαχείριση του νερού, που επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες του Ομίλου σέβονται τα όρια του πλανήτη, όπως αυτά καθορίζονται από την επιστημονική κοινότητα. Σκοπός της εξαγοράς αυτής είναι να καινοτομήσει και να αναδείξει τις πολλαπλές εφαρμογές της τεχνολογίας που η Gjosa διαθέτει στον τομέα της ομορφιάς, προστατεύοντας παράλληλα το πολύτιμο αγαθό του νερού.

"Η απόκτηση της Gjosa ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητά μας να ενσωματώνουμε απευθείας τη βιωσιμότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, επιτρέποντάς μας να εντάξουμε ομαλά την τεχνολογία εξοικονόμησης νερού σε νέα προϊόντα και καινοτομίες στο πεδίο του Beauty Tech", δήλωσε ο Nicolas Hieronimus, CEO του L'Oréal Groupe. “Μαζί, μπορούμε να αναπτύξουμε γρήγορα βιώσιμες λύσεις στον τομέα της ομορφιάς με βελτιωμένες επιδόσεις, που είναι λιγότερο απαιτητικές σε πόρους και να τις εισάγουμε στο ευρύτερο οικοσύστημα ομορφιάς.”

"Μέχρι το 2030, σχεδόν το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα με το νερό. Ο συνδυασμός της επιστήμης και της τεχνολογίας θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στις προσπάθειές μας να προστατεύσουμε αυτό το ανεκτίμητο αγαθό. Τόσο η L'Oréal όσο και η Gjosa έχουν δεσμευτεί με πάθος για το περιβάλλον, παρέχοντας τις καλύτερες εμπειρίες ομορφιάς στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα φροντίζουν για τη διατήρηση των πολύτιμων πόρων του νερού,” δήλωσε η Barbara Lavernos, Deputy CEO σε θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας του L'Oréal Groupe. "Με τη επίσημη ενσωμάτωση της Gjosa στη L'Oréal, μπορούμε να επιταχύνουμε την Έρευνα και την Καινοτομία και να προχωρήσουμε στην αγορά με περισσότερες καινοτόμες και βιώσιμες Beauty Tech λύσεις για επαγγελματίες και καταναλωτές. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τη Gjosa στην οικογένειά μας."

"Η L’Oréal ήταν ο σημαντικότερος συνεργάτης μας και ήταν φυσικό να γίνουμε μέρος του ομίλου εταιριών της, καθώς βασιζόμενοι στην πρώιμη επιτυχία του Water Saver, προσπαθούμε να την εξελίξουμε σε νέες χρήσεις, μορφές και αγορές," δήλωσε ο Amin Abdulla, συνιδρυτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Gjosa. "Η συνεργασία μας υπήρξε από την αρχή της ιδιαιτέρως αποδοτική, με αποτέλεσμα σήμερα όλη η ομάδα της Gjosa να είναι ενθουσιασμένη με το νέο κεφάλαιο που ξεκινάει, ως κομμάτι της οικογένειας και της κουλτούρας του L’Oréal Groupe."

"Η ηγετική θέση της L’Oréal στην αγορά ομορφιάς, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της Gjosa στις τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού θα συμβάλει σε μιας μεγάλης κλίμακας μεταμόρφωση της βιομηχανίας της ομορφιάς μέσα από νέες, βιώσιμες και καινοτόμες τεχνολογίες," δήλωσε ο Laurent Manca, CEO της Gjosa.

Η αγορά αυτή υπόκειται σε συνήθεις προϋποθέσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις επόμενες εβδομάδες.