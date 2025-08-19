«Έξυπνα» και σύγχρονα συστήματα στη «μάχη» κατά της θαλάσσιας ρύπανσης

Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τη συνεχή και αποτελεσματική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στην Ελλάδα

Στη «μάχη» για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης συμμετέχει και το Υπερταμείο, αναλαμβάνοντας την προώθηση και διεκπεραίωση σχετικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης μέσω Αισθητήρων και Παρατηρητηρίων» (συνολικού ύψους άνω των 1,35 εκατ. ευρώ, με ΦΠΑ). Πρόκειται για «κομμάτι» της δράσης «Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (smart infrastructure)» του ΥΠΕΝ, που συνδέεται και με το χρηματοδοτικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ καλύπτεται και από πόρους μέσω του Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16η.09.2025.

Επί της ουσίας, η σύμβαση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης. Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τη συνεχή και αποτελεσματική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στην Ελλάδα, την ανάλυση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου αυτό είναι εφικτό, συμβάλλοντας στην έγκαιρη απόκριση των αρμόδιων αρχών στις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και εξασφαλίζοντας την ίδια στιγμή τη συμμόρφωση με τις εθνικές και Ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr