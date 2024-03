Spring season: 5 stylish τρόποι για να φέρεις την άνοιξη στο σπίτι σου

Μπορείς να φέρεις την άνοιξη στο σπίτι σου, ακόμα και τις όχι και τόσο ηλιόλουστες μέρες

Η άνοιξη σηματοδοτεί πάντα την έναρξη μιας περιόδου ανανέωσης. Μπορεί ορισμένες φορές να μην το αντιλαμβανόμαστε, αλλά ακόμα και ασυνείδητα, μέσα μας έχουμε την ανάγκη να κάνουμε μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή μας. Αυτές οι αλλαγές, σχετίζονται και με τη διακόσμηση του σπιτιού.

Αυτήν την περίοδο, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε πώς θα δώσουμε μια νέα πνοή στο εσωτερικό και εξωτερικό του σπιτιού, τώρα που οι μουντές μέρες του χειμώνα σιγά-σιγά απομακρύνονται. Σίγουρα, τα deco trends για την άνοιξη του 2024 μπορούν να μας καθοδηγήσουν, αλλά πάντα έχουμε την επιλογή να ακολουθήσουμε τις δικές μας επιθυμίες και να σκεφτούμε out of the box.

Εάν κι εσύ θέλεις να φέρεις την άνοιξη στο σπίτι σου εύκολα και γρήγορα, υπάρχουν 5 stylish τρόποι για να το κάνεις.

Πρόσθεσε πολύχρωμα βάζα με φρέσκα λουλούδια

Η άνοιξη σημαίνει χρώματα και λουλούδια. Οπότε, ήρθε η στιγμή να «εκμεταλλευτείς» ό,τι όμορφο υπάρχει εκεί έξω. Επίλεξε τα αγαπημένα σου ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά λουλούδια και δημιούργησε όμορφα μπουκέτα για να δώσεις ένα φρέσκο vibe στο σπίτι. Ιδανικά, τοποθέτησέ τα σε πολύχρωμα βάζα, για έξτρα ανοιξιάτικη ανανέωση. Γενικά, τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για να υιοθετήσεις το trend του dopamine decoration και να δώσεις λίγη χαρά στον χώρο σου.

Φτιάξε DIY διακοσμητικά

Το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε. Η διακόσμηση του σπιτιού σου χρειάζεται πάντα τη δική σου προσωπική πινελιά. Η προσωπικότητά σου πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε κάθε γωνιά του σπιτιού, και ένας τρόπος για να το πετύχεις αυτό, είναι με DIY διακοσμητικά. Μπορείς να ξεκινήσεις φτιάχνοντας ένα στεφάνι με λουλούδια για να κάνεις το σπίτι σου να «μυρίζει» άνοιξη. Υπάρχει κάτι πιο δημιουργικό από αυτό;

Κρέμασε πολλούς πίνακες ζωγραφικής μαζί

Έχεις έναν «άδειο» τοίχο στο σπίτι. Σκέφτεσαι πώς μπορείς να δώσεις λίγο παραπάνω χρώμα και προσωπικότητα σε αυτό σημείο. Ε, η λύση είναι μία: Βάλε πολλούς πίνακες ζωγραφικής μαζί. Εάν θέλεις να μεταμορφώσεις τον χώρο σου σε ένα ανοιξιάτικο καταφύγιο, αυτό το βήμα είναι απαραίτητο. Στο internet μπορείς να βρεις πολλές προσιτές επιλογές, μεταξύ αυτών και vintage δημιουργιών. Απλώς, επικεντρώσου σε πίνακες με φωτεινές αποχρώσεις.

Μη φοβηθείς το floral

Μην τρομοκρατείσαι βλέποντας τη λέξη «floral». Δεν χρειάζεται να γεμίσεις το σπίτι με λουλουδάτα μαξιλάρια, ριχτάρια ή ακόμα και ταπετσαρίες. Ένα λουλουδάτο τραπεζομάντηλο, αρκεί για να δώσει μια ανοιξιάτικη πινελιά στον χώρο. Επίσης, ένα μικρό δαντελένιο τραπεζομάντιλο ή σουπλά στο ανοιξιάτικο τραπέζι σου, είναι ό,τι πρέπει.

Άναψε αρωματικά κεριά

Για να φέρεις την άνοιξη στο σπίτι σου, αρκούν μερικά αρωματικά κεριά, διάσπαρτα στο σαλόνι ή το γραφείο σου, με μυρωδιές από τα λουλούδια της άνοιξης. Τα κεριά, κάθε εποχή μπορούν να δώσουν μια ιδιαίτερη πινελιά στον χώρο, πόσο μάλλον τώρα. Το ιδανικό, είναι να επιλέξεις οικολογικά κεριά με φυτική βάση.