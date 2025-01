Η μέθοδος οργάνωσης «20/10» είναι ο ευκολότερος τρόπος για να διατηρείς μόνιμα το σπίτι σου καθαρό

Τη στιγμή που μπορεί να σκρολάρεις στα social, βλέποντας αναρτήσεις από πεντακάθαρα σπίτια, ίσως σου φανεί σωτήρια η μέθοδος οργάνωσης «20/10»

Το πιο δύσκολο «task» σε ένα σπίτι - για τους περισσότερους από εμάς, είναι το να διατηρούμε μόνιμα καθαρό ή έστω τακτοποιημένο. Εάν το σκεφτείς, δεν είναι και τόσο εύκολο να συμβαδίζουμε συνέχεια με τις ανάγκες και τις δουλειές του σπιτιού, ενώ προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα με το πολυάσχολο πρόγραμμά μας. Έτσι, τις περισσότερες φορές, η οργάνωση του χώρου μας μοιάζει με ακόμα ένα «πρέπει» στη λίστα των υποχρεώσεών μας, που συχνά επισκιάζεται από άλλες εργασίες. Και όσο την αναβάλλουμε, τόσο πιο συντριπτική γίνεται.

Τη στιγμή που μπορεί να σκρολάρεις στα social, βλέποντας αναρτήσεις από πεντακάθαρα σπίτια, ίσως σου φανεί σωτήρια η μέθοδος οργάνωσης «20/10». Η συγκεκριμένη μέθοδος, είναι μια απλή στρατηγική που θα κάνει τον καθαρισμό του χώρου σου πολύ πιο γρήγορο και ευχάριστο. Για πρώτη φορά, επινοήθηκε από τη συγγραφέα Ράσελ Χόφμαν στο βιβλίο της «Unf*ck Your Habitat: You're Better than Your Mess» και η ιδέα είναι πίσω της είναι απλή: Βάζεις ένα χρονόμετρο για 20 λεπτά και χρησιμοποιείς αυτόν τον χρόνο για να κάνεις δουλειές. Αυτές, μπορεί να είναι το να τακτοποιήσεις ρούχα, να σκουπίσεις τους πάγκους ή να καθαρίσεις εκείνο το συρτάρι που έλεγες. Μόλις σβήσει το χρονόμετρο, πρέπει να ρυθμίσεις ένα άλλο χρονόμετρο για 10 λεπτά και να κάνεις ένα διάλειμμα για να επιβραβεύσεις τον εαυτό σου για την προσπάθειά σου.

Unsplash

Για το μέγιστο αποτέλεσμα, μπορείς να κάνεις αυτόν τον κύκλο όσες φορές χρειάζεται ή απλά να διαθέσεις 30 λεπτά καθημερινά για να κάνεις την καθαριότητα μέρος της ρουτίνας σου. Η μέθοδος 20/10, βοηθάει να μετατρέψεις την καθαριότητα σε συνήθεια και κάνει μια λίστα αγγαρείας πολύ πιο εύκολη στην ολοκλήρωσή της. Αντί να αγχώνεσαι για το πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να καθαρίσεις ολόκληρο το σπίτι σου, χρειάζεται να επικεντρωθείς μόνο σε 20 λεπτά κάθε φορά. Επιπλέον, το ενσωματωμένο διάλειμμα επιβραβεύει την «καλή σου συμπεριφορά», ενισχύοντας τη συνήθεια.

Unsplash

Πώς θα ενσωματώσεις τη μέθοδο «20/10» για να έχεις ένα καθαρό σπίτι

Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος οργάνωσης 20/10 είναι αρκετά εύκολη για να την καταλάβεις, μπορεί να αναρωτιέσαι ακόμα πώς να βρεις έστω και 20 λεπτά στην ημέρα σου, όταν ειλικρινά θα προτιμούσες να περάσεις αυτόν τον χρόνο, κάνοντας κάτι άλλο. Ένας τρόπος για να ενσωματώσεις εύκολα αυτήν τη μέθοδο στη ζωή σου, είναι να την εντάξεις σε ένα μέρος της ημέρας σου όπου έχεις ήδη μια καθιερωμένη ρουτίνα. Θα σε βοηθήσει να χωρίσεις μεγαλύτερες εργασίες σε πιο διαχειρίσιμα κομμάτια, αλλά είναι επίσης εξαιρετική για εκείνες τις δουλειές που είναι εύκολο να αναβληθούν αλλά δεν χρειάζονται πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν.