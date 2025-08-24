7 πράγματα που οι interior designers εύχονται να γνώριζες, πριν ανακαινίσεις το σπίτι σου

«Αν έχεις μόνο ένα όραμα χωρίς να δίνεις προσοχή στο φως, την κλίμακα, την αρχιτεκτονική ή τη ροή, θα χάσεις αυτό που προσπαθεί ήδη να γίνει ένα δωμάτιο»

Η ανακαίνιση ενός σπιτιού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να ξεκινήσεις από το μηδέν. Σύμφωνα με τη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, Λορίν Σαμπ, οι πιο επιτυχημένοι χώροι αγκαλιάζουν ό,τι υπάρχει ήδη - τόσο όσον αφορά στα έπιπλα και στα διακοσμητικά στοιχεία, όσο και στην περιβάλλουσα δομή.

«Αν έχεις μόνο ένα όραμα χωρίς να δίνεις προσοχή στο φως, την κλίμακα, την αρχιτεκτονική ή τη ροή, θα χάσεις αυτό που προσπαθεί ήδη να γίνει ένα δωμάτιο», λέει η ίδια. «Παρατήρησε πριν ψωνίσεις και αξιολόγησε τι αξίζει να κρατήσεις. Σκέψου ποια κομμάτια έχουν καλές γραμμές, συμπαγή υλικά ή συναισθηματική αξία - και ποια απλώς γεμίζουν τον χώρο».

Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να λάβεις υπόψη πριν από μια ανακαίνιση;

Μην ξεχνάς τον προϋπολογισμό

Ο καθορισμός ενός προϋπολογισμού θα παίξει μεγάλο ρόλο στον τρόπο που θα ανακαινίσεις το σπίτι, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να αποφασίσεις ακριβώς ποια αντικείμενα θα διαθέσεις και ποιο μέρος του εν λόγω προϋπολογισμού. Πριν ξοδέψεις οτιδήποτε, σκέψου ότι ένας προσεγμένος προϋπολογισμός αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες, όχι μόνο τα όρια.

Ξεκίνα με έναν κενό καμβά

Ένα άλλο βασικό βήμα πριν από την ανακαίνιση είναι να αφιερώσεις χρόνο για μια σημαντική ανανέωση . Ακόμα κι αν δεν αλλάζεις πλήρως τα έπιπλα και τη διακόσμηση, πρέπει να ξεκινήσεις με έναν καθαρό χώρο (και ένα καθαρό μυαλό), κάτι που θα κάνει όλη τη διαφορά. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για τον χώρο σου είναι να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση.

Επίλεξε μια παλέτα με έναν σκοπό

Η επιλογή μιας χρωματικής παλέτας για τους τοίχους και τη διακόσμησή σου είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά μέρη της διαδικασίας ανακαίνισης. Σκέψου για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί κάθε δωμάτιο και αν θέλεις να σε ηρεμήσουν τα ουδέτερα χρώματα, να σε εμπνεύσουν φωτεινά χρώματα ή να σε καλωσορίσουν ζεστοί τόνοι.

Unsplash/Prydumano Design

Μην υποτιμάς τον φωτισμό

Στοιχεία όπως το χρώμα των τοίχων, τα έπιπλα και τα μαλακά έπιπλα είναι τα πρώτα πράγματα που σου έρχονται στο μυαλό όταν κάνεις ανακαίνιση, αλλά ακόμα και οι πιο όμορφες επιλογές θα δυσκολευτούν να λάμψουν χωρίς τη σωστή ρύθμιση φωτισμού. Καλό είναι να επιλέγεις πάντα ζεστούς, ρυθμιζόμενους λαμπτήρες όταν μπορείς. Είναι σαν να προσθέτεις ένα φίλτρο ομορφιάς σε ολόκληρο το δωμάτιό σου.

Συνδύασε υλικά και υφές

Υπάρχουν αμέτρητα διακοσμητικά στοιχεία διαθέσιμα και τόσα πολλά στυλ εσωτερικής διακόσμησης για να διαλέξεις. Αν σου αρέσουν περισσότερα από ένα, μην ανησυχείς. Ο συνδυασμός στυλ, παλιών και νέων στοιχείων , υλικών και υφών μπορεί στην πραγματικότητα να είναι το μυστικό για έναν εξαιρετικά άνετο, επιμελημένο χώρο.

Πάρε τον χρόνο σου

Η ανακαίνιση απαιτεί πολλή ενέργεια και προϋπολογισμό, επομένως η σταδιακή δημιουργία του ιδανικού χώρου είναι απολύτως αποδεκτή. Αφιέρωσε χρόνο για να αποφασίσεις καλύτερα. Ένας χώρος που αναπτύσσεται αργά, συχνά γίνεται πιο προσωπικός, πιο διαισθητικός και πιο διαχρονικός.

Αγκάλιασε το προσωπικό σου στυλ

Αν και υπάρχουν πολλές τάσεις διακόσμησης που μπορείς να λάβεις υπόψη, οι σχεδιαστές λένε ότι ο πιο σημαντικός κανόνας κατά την ανακαίνιση είναι να δημιουργήσεις έναν χώρο που σου φέρνει χαρά. Το «κλειδί» είναι να εμπνευστείς από αυτό που αγαπάς. Οι καλοσχεδιασμένοι εσωτερικοί χώροι αντικατοπτρίζουν τέλεια τον άνθρωπο που ζει σε αυτούς, γι' αυτό επίλεξε μερικά κομμάτια που πυροδοτούν χαρά και κρύβουν βαθύ νόημα.