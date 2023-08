Να, γιατί δεν πρέπει να φοράς τα παπούτσια σου μες στο σπίτι

Αν κάθε φορά που μπαίνεις στο σπίτι σου, μπαίνεις με τα παπούτσια σου, υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σε πείσουν να μην το ξανακάνεις

Αν έχεις τη συνήθεια να μπαίνεις στο σπίτι, με τα παπούτσια που φορούσες όλη μέρα έξω, τότε καλύτερα να το ξανασκεφτείς, σύμφωνα με τους ειδικούς. Ήξερες ότι τα παπούτσια μας φιλοξενούν από 400.000 βακτήρια, με διασημότερο το Ε. coli, το οποίο είναι γνωστό πως προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα; Αυτή είναι μια καλή αρχή για να καταλάβεις πως δεν πρέπει ποτέ να υιοθετείς αυτή τη συνήθεια.

Όπως έχουν ανακαλύψει οι ερευνητές, τα παπούτσια είναι το καλύτερο περιβάλλον για τα μικρόβια. Περπατώντας, μαζεύουμε χώμα και λάσπη με αποτέλεσμα την ανάπτυξη των μικροοργανισμών που στη συνέχεια συγκατοικούν μαζί σου στο σπίτι όταν μπαίνει με τα παπούτσια σου μέσα σε αυτό.

Η δεύτερη αλήθεια για τα παπούτσια είναι ότι είναι γεμάτα τοξίνες. Κάθε φορά που πατάμε γρασίδι, τα παπούτσια μας είναι πιθανό να γεμίζουν φυτοφάρμακα και παρασιτοκτόνα. Κάθε φορά που διασχίζουμε τον δρόμο, πατάμε ίχνη βενζίνης. Έρευνες έχουν δείξει ότι η διαρκής επαφή με τέτοιου είδους χημικές ουσίες είναι επιβλαβής για τον οργανισμό και, μεταφέροντάς τες στο σπίτι που, ειδικά τον χειμώνα, μένει με τα παράθυρα κλειστά κι ο αέρας δεν ανανεώνεται, τις αναπνέουμε καθημερινά.

Τα παπούτσια επίσης, μπορεί να καταστρέψουν το πάτωμα. Ξέρουμε καλά ότι αν φορέσουμε ψηλοτάκουνα σε ξύλινο πάτωμα, το πιθανότερο είναι να γίνει ζημιά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα χαλιά, με κάθε είδος παπουτσιού. Οτιδήποτε κολλάει στη σόλα, μεταφέρεται στο χαλί και μένει εκεί, δημιουργώντας αρχικά εστίες μικροβίων, κι έπειτα αντιαισθητικούς λεκέδες.

About one-third of the filth in your home comes in on your shoes, and that can include harmful bacteria and microorganisms, toxins from asphalt, heavy metals, and chemicals from lawn and garden sprays, the group explained to CNN. pic.twitter.com/1JOLPsB3mA