Πώς να διώξεις τα μυρμήγκια με ένα μόνο φυσικό έλαιο - Αποτελεσματικό και μη τοξικό

Υπάρχει τρόπος να κρατήσεις τα μυρμήγκια μακριά και είναι πιο εύκολος από όσο νομίζεις

Τα μυρμήγκια συνηθίζουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους – ειδικά τους ζεστούς μήνες – εισβάλλοντας σε σπίτια μέσα από κάθε πιθανό ή απίθανο άνοιγμα. Αν θες να αποφύγεις τα χημικά προϊόντα, ιδιαίτερα στην κουζίνα ή σε χώρους με παιδιά και κατοικίδια, υπάρχει μία φυσική λύση που εγκρίνουν ακόμη και οι ειδικοί στην καταπολέμηση εντόμων: Το αιθέριο έλαιο πατσουλί.

Γιατί το πατσουλί απωθεί τα μυρμήγκια;

Σύμφωνα με τεχνικό ελέγχου της εταιρείας Ant & Garden Organic Pest Control, το πατσουλί λειτουργεί επειδή διαταράσσει τα χημικά "μονοπάτια" που αφήνουν πίσω τους τα μυρμήγκια για να κατευθύνουν άλλα μέλη της αποικίας προς τροφή ή φωλιές.

«Η έντονη, ξυλώδης μυρωδιά του πατσουλί μπλοκάρει αυτές τις διαδρομές, αποπροσανατολίζοντας την αποικία. Σε περίπου 4 από τα 5 σπίτια όπου το δοκίμασα, η χρήση του σταμάτησε τη δραστηριότητα των μυρμηγκιών για τουλάχιστον 48 ώρες», αναφέρει.

Εκτός από τη δράση του κατά των εντόμων, το πατσουλί θεωρείται ένα από τα πιο "ρομαντικά" αρώματα για το σπίτι, καθιστώντας το ιδανική λύση για χώρους όπως η κουζίνα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το πατσουλί για να διώξετε τα μυρμήγκια

Φυσικό spray με πατσουλί

15-20 σταγόνες αιθέριου ελαίου πατσουλί

1 φλιτζάνι νερό

1/2 φλιτζάνι λευκό ξύδι

Βάλτε το μείγμα σε ένα μπουκάλι ψεκασμού και ανακινήστε πριν από κάθε χρήση. Ψεκάστε σε σοβατεπιά, περβάζια, πίσω από συσκευές, κάτω από ντουλάπια και σημεία εισόδου των μυρμηγκιών. Σε υγρά περιβάλλοντα, εφαρμόστε καθημερινά για καλύτερα αποτελέσματα.

Μπαλάκια βαμβακιού με πατσουλί

Ρίξτε 5-10 σταγόνες πατσουλί σε βαμβακερά μπαλάκια και τοποθετήστε τα πίσω από κάδους απορριμμάτων, ντουλάπια, πίσω από σωληνώσεις ή ηλεκτρικές πρίζες. Αλλάξτε τα κάθε 3 μέρες ή όταν εξασθενήσει το άρωμα. Για ισχυρότερη προστασία, μπορείτε να συνδυάσετε με αιθέρια έλαια γαρύφαλλου ή κέδρου, εναλλάσσοντας τα αρώματα κάθε εβδομάδα για να μην συνηθίζουν τα μυρμήγκια.

Ποιο είναι το καλύτερο αιθέριο έλαιο για απώθηση μυρμηγκιών;

Άρα, αν αναζητάς φυσική, οικολογική και μη τοξική λύση για να απαλλαγείς από τα μυρμήγκια στο σπίτι, το αιθέριο έλαιο πατσουλί είναι η πιο ευωδιαστή και αποτελεσματική επιλογή. Επιπλέον, το αιθέριο έλαιο μέντας θεωρείται το πιο αποδοτικό για την απομάκρυνση των μυρμηγκιών – και επιπλέον διώχνει και τα ποντίκια. Το αιθέριο έλαιο γαρύφαλλου είναι επίσης πολύ ισχυρό.