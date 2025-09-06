7 συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέεις σε πολύπριζα, σύμφωνα με ηλεκτρολόγο - Τα έχεις ήδη όλα σπίτι σου

Μπορούν να προκαλέσουν από απλό βραχυκύκλωμα μέχρι και πυρκαγιά στο σπίτι σου

Οι μπαλαντέζες και τα πολύπριζα είναι μια εύκολη λύση όταν δεν υπάρχουν αρκετές πρίζες στον χώρο. Ωστόσο, η λανθασμένη χρήση τους μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Ο ηλεκτρολόγος Πολ Μαρτίνεζ, ιδιοκτήτης της Electrified NYC, εξηγεί ότι ορισμένες οικιακές συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε προεκτάσεις, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν φωτιά.

Οι 7 συσκευές που δεν πρέπει να μπαίνουν σε πολύπριζο ή μπαλαντέζα

Αir fryer

Οι φριτέζες αέρα έχουν μπει δυναμικά στην κουζίνα μας, καθώς προσφέρουν γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα μοντέλα μπορούν να φτάσουν σε κατανάλωση έως και 2.000 watt, γεγονός που τις καθιστά επικίνδυνες αν συνδεθούν σε πολύπριζο ή μπαλαντέζα. Η συνεχής υψηλή ισχύς μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του καλωδίου, με αποτέλεσμα πιθανή πυρκαγιά. Γι’ αυτό, συνδέστε τη φριτέζα πάντα σε πρίζα τοίχου και αποφύγετε οποιαδήποτε «πρόχειρη» λύση.

Φούρνος μικροκυμάτων

Ακόμη κι αν φαίνονται μικροί σε μέγεθος, οι φούρνοι μικροκυμάτων είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες συσκευές. Καταναλώνουν πολύ ρεύμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που απαιτεί αποκλειστική γραμμή παροχής. Αν συνδεθούν σε μπαλαντέζα, όχι μόνο αυξάνεται ο κίνδυνος φωτιάς, αλλά μπορεί να προκληθούν και βλάβες στο ίδιο το μηχάνημα. Ο σωστός τρόπος είναι πάντα η απευθείας σύνδεση σε πρίζα, κατά προτίμηση σε ξεχωριστό κύκλωμα.

Μπαλαντέζα σε μπαλαντέζα

Ίσως το πιο συνηθισμένο λάθος: να συνδέουμε μια προέκταση πάνω σε άλλη προέκταση, το λεγόμενο “daisy chaining”. Αυτή η πρακτική είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς τα καλώδια δεν είναι φτιαγμένα να αντέχουν πολλαπλή φόρτιση και εύκολα υπερθερμαίνονται. Το αποτέλεσμα είναι είτε λιώσιμο των καλωδίων είτε βραχυκύκλωμα, που μπορεί να εξελιχθεί σε φωτιά. Αν χρειάζεστε περισσότερες πρίζες, επενδύστε σε σωστά εγκατεστημένες παροχές από ηλεκτρολόγο, όχι σε «αλυσίδα» μπαλαντεζών.

Σόμπα και θερμαντικά σώματα

Οι ηλεκτρικές σόμπες και τα θερμαντικά σώματα είναι από τους πιο συχνούς λόγους οικιακών πυρκαγιών. Η υψηλή θερμότητα που παράγουν απαιτεί άμεση και ισχυρή παροχή ρεύματος. Όταν συνδέονται σε μπαλαντέζα, το καλώδιο δεν αντέχει την ισχύ, με αποτέλεσμα να λιώσει το βύσμα ή το καλώδιο και να ξεσπάσει φωτιά. Αν χρειάζεστε συμπληρωματική θέρμανση, συνδέστε τη σόμπα απευθείας σε πρίζα τοίχου, ποτέ σε πολύπριζο.

Τοστιέρα

Μπορεί να φαίνονται «αθώες» μικροσυσκευές, όμως οι τοστιέρες καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Μια τοστιέρα μπορεί να φτάσει τα 1.200 watt, ενώ ένας φούρνος τοστιέρας ξεπερνά τα 1.400 watt. Όταν συνδεθούν σε μπαλαντέζα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υπερθέρμανσης, καθώς τα περισσότερα πολύπριζα δεν είναι σχεδιασμένα για τέτοιο φορτίο. Η ασφαλής λύση είναι πάντα η χρήση σταθερής πρίζας.

Ψυγείο

Αν και η κατανάλωσή τους κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα (300–800 watt), τα ψυγεία είναι συσκευές που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό σημαίνει ότι η μπαλαντέζα παραμένει συνεχώς υπό πίεση, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες ή ακόμη και σε φωτιά. Επιπλέον, μια κακή σύνδεση μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του ψυγείου, με αποτέλεσμα αλλοιωμένα τρόφιμα και υψηλότερο λογαριασμό ρεύματος.

Κλιματιστικό

Τα κλιματιστικά είναι από τις πιο ενεργοβόρες οικιακές συσκευές. Χρειάζονται σταθερή και ισχυρή παροχή, καθώς καταναλώνουν πολύ ρεύμα για να διατηρήσουν τον χώρο δροσερό. Όταν συνδεθούν σε προέκταση, όχι μόνο αυξάνεται δραματικά ο κίνδυνος υπερφόρτωσης, αλλά μπορεί να χαλάσει και ο συμπιεστής της μονάδας. Ένα κλιματιστικό πρέπει πάντα να τοποθετείται σε πρίζα τοίχου, ενώ καλό είναι να επιλέγετε το κατάλληλο μέγεθος και ισχύ για τον χώρο σας.

Τι πρέπει να θυμάστε

Οι μπαλαντέζες και τα πολύπριζα είναι σχεδιασμένα μόνο για ηλεκτρονικές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης (όπως λάπτοπ, φορτιστές και τηλεοράσεις). Οποιαδήποτε συσκευή με θερμαντικό στοιχείο ή που λειτουργεί ασταμάτητα, πρέπει να συνδέεται απευθείας σε πρίζα τοίχου. Έτσι μειώνετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και προστατεύετε το σπίτι σας.