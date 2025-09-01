Η επιλογή των χρωμάτων για το σπίτι παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα δείχνει ο χώρος σου.

Όπως η επιλογή λεπτεπίλεπτων επίπλων, απαλών υφών και σωστής ταξινόμησης, έτσι και σε ό,τι αφορά τα χρώματα που θα επιλέξεις για τους τοίχους πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα αν θέλεις ο χώρος σου να δείχνει φωτεινός, πιο μεγάλος και κυρίως πιο ευρύχωρος.



Οι σκούρες αποχρώσεις και τα έντονα κορεσμένα χρώματα μπορούν να κάνουν τα δωμάτια να φαίνονται μικρότερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα και μάλιστα στη λίστα με αυτά τα χρώματα βρίσκονται τα πιο κοινά, εκείνα που οι περισσότεροι επιλέγουν διότι μοιάζουν σαν μια safe επιλογή.

3 χρώματα που κάνουν το σπίτι σου να δείχνει μικρότερο - και ακόμη τα επιλέγεις

Γκρι



Παρά το γεγονός ότι το γκρι ανθρακί είναι ένα από τα πιο δημοφιλή χρώματα στον κόσμο του design, δεν λειτουργεί για κάθε χώρο. «Παρόλο που τα πλούσια γκρι μπορούν να είναι τόσο κομψά όσο και το μαύρο, δεν συνιστώ τη χρήση τους αν δεν είστε έτοιμοι να κάνετε το δωμάτιό σας να φαίνεται μικρότερο», λέει στο marthastewart.com η σύμβουλος αρχιτεκτονικής χρώματος Amy Wax. «Χρησιμοποιήστε το στο υπνοδωμάτιο αν θέλετε να δημιουργήσετε μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα, αλλά σίγουρα αποφύγετε τη χρήση του σε μικρά δωμάτια όπως ένα μπάνιο ή ένα γραφείο στο σπίτι, καθώς θα κλείσει τους τοίχους γύρω σας» λέει.

Navy blue



Το navy blue είναι επίσης μια διαχρονική επιλογή, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά για να μην «κλείνει» τον χώρο. «Μου αρέσει να χρησιμοποιώ το navy blue στα γραφεία στο σπίτι για μια μελαγχολική ατμόσφαιρα» λέει η Alexandra Peck, ιδιοκτήτρια και κύρια σχεδιάστρια στην Alexandra Peck Design και συνεχίζει «ωστόσο, κάνει τον χώρο να φαίνεται ζεστός και μικρός». Προτείνει να αποφύγετε αυτό το χρώμα σε χώρους που θέλετε να φαίνονται μεγαλύτεροι, όπως η κουζίνα.

Έντονο κόκκινο



Τα πολύ κορεσμένα χρώματα μπορούν να κάνουν ένα δωμάτιο να φαίνεται πολύ μικρότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. «Βρίσκω ότι το κόκκινο είναι το πιο έντονο χρώμα σε αυτήν την κατηγορία, αλλά αυτό ισχύει και για πολλά χρώματα που δεν είναι τόσο σκούρα όσο είναι πλήρως κορεσμένα», λέει η Amy Wax , σύμβουλος αρχιτεκτονικής χρώματος ενώ σημειώνει ότι οι έντονα κορεσμένες αποχρώσεις δεν προσφέρουν οπτική ανάπαυλα, αντιθέτως κάνουν τους τοίχους να μοιάζουν σαν να «πέφτουν» πάνω σας αποπνικτικά.