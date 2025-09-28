6 φθινοπωρινά trends στη διακόσμηση που θα αναβαθμίσουν το σπίτι σου αυτήν τη σεζόν

Σχεδιαστές εσωτερικών χώρων αποκαλύπτουν τις τάσεις στη φθινοπωρινή διακόσμηση που θα δούμε παντού το 2025 - καθώς και τις συμβουλές τους για το πώς να τις εντάξεις στο σπίτι σου

Η εποχή της ζεστής σοκολάτας και των άνετων βραδιών στο σπίτι μετά τη δουλειά σιγά-σιγά επιστρέφει και μαζί με την αλλαγή της θερμοκρασίας, έρχονται και νέες τάσεις στη διακόσμηση – φυσικά. Το φθινόπωρο είναι μια περίοδος που τα «βαθιά» χρώματα και οι απροσδόκητες σιλουέτες επιστρέφουν στη μόδα. Αν νιώθεις την ανάγκη να ανανεώσεις το σπίτι σου για τη σεζόν, όσα θα διαβάσεις παρακάτω είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης.

Εξάλλου, ήδη έχουμε μιλήσει για τις τάσεις διακόσμησης που θα κυριαρχήσουν αυτό το φθινόπωρο, σύμφωνα με το Pinterest. Γνωρίζουμε ήδη ότι υπάρχει μια ισχυρή στροφή προς τις αγορές vintage αντικειμένων και τις βιώσιμες αγορές, με τους χρήστες να επιμελούνται μοναδικούς χώρους με αγαπημένους θησαυρούς. Τώρα, η Emily LaMarque, ιδρύτρια του Emily LaMarque Design Studio και ο TC Chou, διακοσμητής εσωτερικών χώρων και ιδρυτής του Design Determination, αποκαλύπτουν τις τάσεις στη φθινοπωρινή διακόσμηση που θα δούμε παντού το 2025 - καθώς και τις συμβουλές τους για το πώς να τις εντάξεις στον χώρο σου.

Στοιχεία από πέτρα

Φέτος υπάρχει έντονη επιθυμία για γήινα υλικά στον χώρο του σπιτιού, και η πέτρα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. «Λατρεύω τις statement πέτρινες επιφάνειες, όπως εντυπωσιακοί νιπτήρες μπάνιου ή τραπεζάκια με έντονα νερά», λέει η LaMarque.

«Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του μια στροφή προς τις ζεστές υφές και τα φυσικά υλικά, που δημιουργούν άνετους και γειωμένους χώρους».

Χειροποίητα στοιχεία (DIY elements)

Ο κόσμος συνεχίζει να προτιμά τον μαξιμαλισμό, και τα φετινά έπιπλα ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. «Οι ιδιοκτήτες αναζητούν προσωπικότητα και μοναδικά φινιρίσματα. Μπορείς να μπεις στο trend με μικρές και εύκολες παρεμβάσεις», προσθέτει. «Μια συρταριέρα βαμμένη ματ ή μια αλλαγή στα πόμολα με μπρούτζινες λεπτομέρειες, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά».

Unsplash/ Peng Chen

Βαθιά, φυσικά χρώματα

Η χρωματική παλέτα του φθινοπώρου εμπνέεται φέτος από τη φύση. «Περιμένω να δω γήινα mid-tones με έξυπνες λεπτομέρειες, όπως τερακότα, μουσταρδί, συνδυασμένα με βαθύ indigo ή smoky plum», λέει ο Chou. Η LaMarque προτείνει να δοκιμάσεις αυτά τα χρώματα σε ντουλάπια, τοίχους και ακόμα και στις κορνίζες (molding).

Ρετρό και vintage πινελιές

Με τη στροφή προς πιο βιώσιμες επιλογές διακόσμησης, το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή για να εντάξεις vintage κομμάτια με δημιουργικούς τρόπους. «Επανέφερε αντικείμενα που είχες αποθηκεύσει και δοκίμασε να τους δώσεις νέα ζωή», προτείνει η LaMarque. «Κάνε καινούργια ταπετσαρία σε μια παλιά πολυθρόνα, κρέμασε τον πολυέλαιο της γιαγιάς σου ή ανάδειξε ευρήματα από flea markets».

Σχήματα σαν γλυπτά

Ο Chou είναι ενθουσιασμένος με το γεγονός ότι καθημερινά αντικείμενα, όπως τα φωτιστικά και τα τραπέζια, παίρνουν πιο καλλιτεχνικές μορφές. «Ο γλυπτικός σχεδιασμός μπορεί να είναι εκπληκτικά οικονομικός - δοκίμασε ένα κεραμικό βάζο με καμπύλες, κηροπήγια με παιχνιδιάρικες γραμμές ή μια λάμπα με στρογγυλή βάση», λέει. «Αυτά τα κομμάτια λειτουργούν τόσο διακοσμητικά όσο και πρακτικά».

Ζεστές, ακανόνιστες υφές

Οι υφές παίζουν πάντα σημαντικό ρόλο το φθινόπωρο. Φέτος όμως, η τάση στρέφεται προς το πιο τραχύ και φυσικό αποτέλεσμα. «Η οπτική άνεση είναι στο επίκεντρο» λέει ο Chou. «Ρίξε στον καναπέ ένα boucle ριχτάρι, πρόσθεσε επιφάνειες από rattan και ξύλινα αντικείμενα με ανεπεξέργαστη υφή - δημιουργούν ένα στρώσιμο με βάθος και θαλπωρή».

