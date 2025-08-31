Yπάρχει μια ισχυρή στροφή προς τις αγορές vintage αντικειμένων και τις βιώσιμες αγορές αυτό το φθινόπωρο

Το Pinterest είναι πηγή έμπνευσης για τη διακόσμηση του σπιτιού μας, και πολλές φορές και για τον τρόπο ζωής μας γενικότερα. Λειτουργεί επίσης, ως ένα είδος κρυστάλλινης σφαίρας, αφού προβλέπει τις ανερχόμενες τάσεις με βάση τα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις των χρηστών του. Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, η πλατφόρμα έχει να μας δώσει μια ματιά στις τάσεις του φθινοπώρου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, υπάρχει μια ισχυρή στροφή προς τις αγορές vintage αντικειμένων και τις βιώσιμες αγορές, με τους χρήστες να επιμελούνται μοναδικούς χώρους με αγαπημένους θησαυρούς.

«Στο Pinterest, έχουμε δει τις αναζητήσεις για vintage είδη να έχουν αυξηθεί πάνω από 1.000% μόνο φέτος», λέει η Σίντνεϊ Στάνμπακ, επικεφαλής παγκόσμιων πληροφοριών και τάσεων για το Pinterest. «Είτε πρόκειται για ένα vintage φωτιστικό, ένα ρετρό χαλί είτε για ένα τέλεια φθαρμένο σετ τραπεζαρίας, αυτοί οι μεταχειρισμένοι θησαυροί προσδίδουν άμεσο χαρακτήρα σε έναν χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον προϋπολογισμό όσο και τον πλανήτη».

Άρα, ποιες είναι οι 5 τάσεις διακόσμησης που θα κυριαρχήσουν αυτό το φθινόπωρο, σύμφωνα με το Pinterest;

Ιδιαίτερα πλακάκια

Τα πλακάκια με «χαρακτήρα» έχουν πάντα μεγάλη επιτυχία, επειδή μπορούν να μεταμορφώσουν ένα δωμάτιο χωρίς να χρειαστεί πλήρης ανακαίνιση. Οι αναζητήσεις για «vintage πλακάκια» έχουν αυξηθεί κατά 1.100% στο Pinterest και οι αναζητήσεις για «ιδιαίτερα πλακάκια» έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 400%. Άλλοι δημοφιλείς όροι περιλαμβάνουν «πλακάκια τερακότα», «μπάνιο με πλακάκια χαλκού» και «μπλε κεραμικά πλακάκια». Γενικά, τα τολμηρά μοτίβα, τα πλούσια χρώματα και οι μοναδικές υφές θα είναι κάτι που σίγουρα θα δούμε το φθινόπωρο.

Art Deco

Το Art Deco επιστρέφει με μια λαμπερή μορφή, αλλά και με μια μοντέρνα πινελιά. Το Pinterest έχει δει το ενδιαφέρον για το «Art Deco vintage» να αυξάνεται πάνω από 800%, με τους χρήστες να στρέφονται προς τον εντυπωσιακό φωτισμό, τα γεωμετρικά μοτίβα και τα πολυτελή υλικά όπως ο ορείχαλκος και το μάρμαρο. «Ακόμα και οι μικρές πινελιές - ένας κυματιστός καθρέφτης, μια βελούδινη πολυθρόνα ή μια γραφική ταπετσαρία μπορούν να προσδώσουν σε ένα δωμάτιο αυτήν τη χαρακτηριστική κομψότητα της δεκαετίας του 1920. Όλα έχουν να κάνουν με τον συνδυασμό τολμηρών σχεδιαστικών στοιχείων με την καθημερινή άνεση», σημειώνουν οι σχεδιαστές εσωτερικών χώρων.

Διακόσμηση στα γλυκά

Όσον αφορά στα εποχιακά αρτοσκευάσματα, το Pinterest διαπίστωσε ότι τα διακοσμημένα γλυκά και τα μίνι αρτοσκευάσματα - όπως μικρά κέικ, σνακ για brunch και μίνι επιδόρπια, θα είναι δημοφιλή αυτό το φθινόπωρο. Οι αναζητήσεις για «ιδέες για μίνι επιδόρπια» αυξήθηκαν κατά 529%, ενδεικτικά. Τα μίνι αρτοσκευάσματα και τα γλυκά ψωμιά είναι ιδανικά για μικρές συγκεντρώσεις με φίλους, δώρα ή απλά για να περιποιηθείς τον εαυτό σου χωρίς την ταλαιπωρία ενός αρτοσκευάσματος κανονικού μεγέθους.

Vintage Preppy Looks

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Pinterest, η preppy αισθητική κάνει την επιστροφή της, από τις κλασικές ναυτικές ρίγες μέχρι τη φρέσκια προσέγγιση της Gen Z στο Southern prep. Οι αναζητήσεις για «preppy ρούχα» αυξήθηκαν επίσης κατά 47.680% σε όλες τις ηλικίες, ενώ το ενδιαφέρον για «preppy vibes» αυξήθηκε κατά 5.597%.

Φθινοπωρινά αρώματα

Καθώς ο καιρός θα αρχίσει να δροσίζει, η ζεστή ατμόσφαιρα επεκτείνεται και στα αρώματα, με ζεστά, νοσταλγικά αρώματα όπως μήλο, βανίλια και καραμέλα να αναδεικνύονται ως τα must-have της σεζόν. Το Pinterest διαπίστωσε ότι οι αναζητήσεις για «αρώματα βανίλιας» αυξήθηκαν κατά 117% και οι αναζητήσεις για «συνδυασμούς αρωμάτων» αυξήθηκαν κατά 157%.



