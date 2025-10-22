Το μυστικό με τη βρεγμένη πετσέτα και το σπιτικό σπρέι

Μπορείς να ασιδέρωτα ρούχα να είναι μια από τις μεγάλες τάσεις της σεζόν, αν η αισθητική σου όμως δεν σου «επιτρέπει» να φοράς τσαλακωμένα υφάσματα, έχουμε τρία μυστικά που θα κάνουν την καθημερινότητά σου πιο εύκολη.



Όλοι ξέρουμε πως το σιδέρωμα είναι μια χρονοβόρα υπόθεση, για πολλούς μοιάζει και με αγγαρεία, τι γίνεται όμως αν θέλεις «σιδερωμένα» ρούχα; Για καλή μας τύχη οι ειδικοί έχουν τις λύσεις και, πίστεψέ μας αξίζουν μια δοκιμή.

Πώς θα απαλλαγείς από τα τσαλακωμένα ρούχα ακόμη και χωρίς σίδερο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Το μυστικό της βρεγμένη πετσέτα

Ένα απλό κόλπο που θα αποτρέψει τα ρούχα σου να τσαλακωθούν είναι η βρεγμένη πετσέτα. Αν προστεθεί για για λίγα λεπτά στο στεγνωτήριο υγρασία και η ζέστη θα βοηθήσουν τις ίνες των ρούχων να «χαλαρώσουν» με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν οι τσακίσεις.

Το ειδικό σπρέι

Υπάρχουν ειδικά σπρέι που «σιδερώνουν» τα ρούχα χωρίς σίδερο. Είναι ιδανικά για ταξίδια ή για περιπτώσεις που θες γρήγορα αποτελέσματα. Ψέκασε ελαφρά το ρούχο, τέντωσέ το με τα χέρια σου και άφησέ το να στεγνώσει. Οι ίνες του υφάσματος θα χαλαρώσουν και οι ζάρες θα φύγουν.

Το σπιτικό μείγμα

Το λευκό ξύδι δεν είναι μόνο για την καθαριότητα της κουζίνας, αν το ανακατέψεις με νερό και το ψεκάσεις σε σημεία του ρούχου που έχουν τσακίσεις, βοηθά στην εξομάλυνση του υφάσματος. Απλώς πρόσεξε να κάνεις πρώτα ένα τεστ σε μια μικρή, κρυφή περιοχή, ειδικά αν το ρούχο είναι ευαίσθητο ή έχει χρώμα.

