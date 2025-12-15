5 «αθώες» συνήθειες που κάνουν το σπίτι σου πιο βρώμικο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Υπάρχουν μερικές συνήθειες που μπορείς να αλλάξεις αν θέλεις να γλυτώσεις χρόνο από το συγύρισμα.

Το σπίτι μας είναι το «καταφύγιό» μας, ο χώρος όπου μετά από μια κουραστική ημέρα μπορούμε να νιώσουμε ασφάλεια και να χαλαρώσουμε, τι γίνεται όμως όταν το safe place μας είναι ακατάστατο;

Ιδίως αυτή την εποχή με τη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση και τα αμέτρητα items, το σπίτι μπορεί δύσκολα να τακτοποιηθεί, ωστόσο, υπάρχουν μερικές συνήθειες που μπορείς να αλλάξεις αν θέλεις να γλυτώσεις χρόνο από το συγύρισμα, αλλά και χώρο από τα κοινόχρηστα δωμάτια.

5 συνήθειες που κάνουν το σπίτι σου πιο βρώμικο

Σύμφωνα με ειδικούς στην καθαριότητα, υπάρχουν κάποιες «αθώες» συνήθειες που επιβαρύνουν την καθαριότητα του σπιτιού μας. Παρακάτω λοιπόν έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από όλα όσα κάνεις και πρέπει να αλλάξεις αμέσως.

Μπαίνεις στο σπίτι με τα παπούτσια

Τα παπούτσια κουβαλάνε μικρόβια, σκόνη και βρωμιά από όλη την ημέρα όταν λοιπόν τα φοράμε μέσα στο σπίτι, όλα αυτά μεταφέρονται στα πατώματα και τα χαλιά. Οι ειδικοί προτείνουν να αφήνουμε τα παπούτσια στην είσοδο για να περιορίσουμε τη βρωμιά και τα βακτήρια.

Δεν κλείνεις το καπάκι της τουαλέτας όταν τραβάς καζανάκι

Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, όταν τραβάμε καζανάκι με ανοιχτό καπάκι, μικροσκοπικά σωματίδια με βακτήρια εκτοξεύονται στον αέρα και καταλήγουν σε επιφάνειες όπως πετσέτες ή οδοντόβουρτσες.

Σκουπίζεις με γεμάτη σακούλα ηλεκτρικής σκούπας

Αν η σακούλα της σκούπας είναι γεμάτη, ουσιαστικά δεν καθαρίζεις σωστά. Η σκόνη επιστρέφει στον αέρα και η σκούπα χάνει την αποτελεσματικότητά της, ενώ ταυτόχρονα φθείρεται πιο γρήγορα.

Δεν πλένεις συχνά τις πετσέτες κουζίνας και μπάνιου

Οι πετσέτες συγκεντρώνουν υγρασία και βακτήρια. Αν δεν πλένονται τακτικά, αντί να καθαρίζουν, μεταφέρουν μικρόβια στο σώμα μας ή στα πιάτα. Οι ειδικοί συνιστούν συχνό πλύσιμο, ειδικά στις πετσέτες κουζίνας.

Καθαρίζεις με βρώμικα πανάκια

Σφουγγάρια, πανάκια και σφουγγαρίστρες που δεν καθαρίζονται σωστά απλώς απλώνουν τη βρωμιά αντί να την απομακρύνουν. Έτσι, ο καθαρισμός γίνεται χάσιμο χρόνου και το σπίτι παραμένει γεμάτο μικρόβια.

