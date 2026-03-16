Εξωτερική θερμομόνωση: Ο απόλυτος οδηγός αναβάθμισης του σπιτιού σας από τους ειδικούς

Στο τμήμα δομικών υλικών της Domica Center, η αποστολή δεν είναι απλώς να σας προμηθεύσουν με υλικά, αλλά να σας προσφέρουν λύσεις που θωρακίζουν την περιουσία σας.

Η εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) είναι η σημαντικότερη παρέμβαση που μπορείτε να κάνετε σε ένα κτίριο σήμερα.

Γιατί όλοι οι μηχανικοί και οι τεχνικοί σύμβουλοι επιμένουν στην εξωτερική θερμομόνωση; Ας δούμε τα πραγματικά οφέλη πίσω από τα υλικά.

1. Ενεργειακή Θωράκιση & Άμεση Οικονομία

Η λογική είναι απλή: Το καλύτερο σύστημα θέρμανσης ή ψύξης είναι αυτό που δεν χρειάζεται να δουλεύει συνέχεια.

Μείωση λογαριασμών : Με ένα σωστά μελετημένο σύστημα, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας έως και 50%.

Απόσβεση κόστους : Τα χρήματα που εξοικονομείτε από το ρεύμα και το πετρέλαιο επιστρέφουν την επένδυση στην τσέπη σας μέσα σε λίγα χρόνια.

Σταθερή θερμοκρασία: Οι τοίχοι σταματούν να είναι «παγωμένοι» το χειμώνα ή «πυρακτωμένοι» το καλοκαίρι.

2. Υγεία στο Εσωτερικό, Προστασία στο Εξωτερικό

Ως προμηθευτές μονωτικών, γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ελληνικών σπιτιών είναι η υγρασία και η μούχλα.

Τέλος στις θερμογέφυρες : Η εξωτερική μόνωση καλύπτει τον σκελετό του κτιρίου (κολώνες, δοκάρια), εκεί όπου συνήθως εμφανίζεται η μούχλα εσωτερικά λόγω διαφοράς θερμοκρασίας.

Στεγάνωση: Τα σύγχρονα επιχρίσματα (σοβάδες) που διαθέτουμε είναι πλήρως αδιάβροχα, προστατεύοντας τα τούβλα και το μπετόν από τη διάβρωση και τις ρωγμές που προκαλεί ο παγετός και η βροχή.

3. Η Σημασία του Ολοκληρωμένου Συστήματος

Στο κατάστημά μας επιμένουμε στην αγορά πιστοποιημένων συστημάτων. Τι σημαίνει αυτό για εσάς;

Αντί να «παντρεύετε» τυχαία υλικά (άλλη κόλλα, άλλο πάνελ, άλλον σοβά), επιλέγετε μια σειρά προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί να συνεργάζονται. Αυτό εξασφαλίζει:

Ελαστικότητα : Το σύστημα δεν «σκάει» από τις συστολές-διαστολές.

Διαπνοή : Το σπίτι αποβάλλει τους υδρατμούς και «αναπνέει», αποφεύγοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Μηχανική αντοχή: Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε κτυπήματα και σκληρή χρήση.

4. Αισθητική Ανανέωση που Διαρκεί

Η θερμοπρόσοψη είναι ταυτόχρονα και μια ολική ανακαίνιση της όψης.

Διαθέτουμε χιλιάδες αποχρώσεις σε τελικά επιχρίσματα.

Οι σύγχρονοι σοβάδες που θα βρείτε στην έκθεσή μας έχουν τεχνολογία που απωθεί τους ρύπους και τη σκόνη, διατηρώντας το χρώμα ζωντανό για δεκαετίες.

Τι θα βρείτε στο Τμήμα Μονωτικών μας:

Μονωτικά Πάνελ: Διογκωμένη πολυστερίνη (λευκή ή γραφιτούχα), πετροβάμβακα για πυροπροστασία και ηχομόνωση.

Ειδικές κόλλες: Υψηλής πρόσφυσης για κάθε επιφάνεια.

Παρελκόμενα: Γωνιόκρανα, υαλόπλεγμα ενίσχυσης και βύσματα στερέωσης.

Τελικούς σοβάδες: Ακρυλικούς, σιλικονούχους ή πυριτικούς.

Η συμβουλή του ειδικού: Η μόνωση είναι μια εργασία που γίνεται μία φορά. Μην κάνετε εκπτώσεις στην ποιότητα.

Στάδια εφαρμογής ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης

1. Εγκατάσταση Οδηγού Εκκίνησης: Εξασφαλίζει την απόλυτη οριζοντίωση και προστασία από υγρασία και τρωκτικά.

2. Διάστρωση Συγκολλητικού Επιχρίσματος: Εφαρμογή ειδικής κόλλας περιμετρικά και σε σημεία για βέλτιστη πρόσφυση.

3. Τοποθέτηση Πλακών: Οι πλάκες τοποθετούνται εναλλάξ (χτιστά) για αποφυγή ρωγμών.

4. Μηχανική Στερέωση: Τοποθέτηση βυσμάτων για αντοχή στον άνεμο και σταθερότητα.

5. Εγκιβωτισμός Πλέγματος: Δημιουργία ελαστικής στρώσης που απορροφά τις συστολοδιαστολές.

6. Τελικό Φινίρισμα: Εφαρμογή διακοσμητικού σοβά για στεγάνωση και αισθητική.

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τη δική σας λύση

Η θερμομόνωση είναι μια απόφαση που παίρνετε μια φορά στη ζωή του κτιρίου. Στο Domica Center θα βρείτε ετοιμοπαράδοτα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ συστήματα και εξειδικευμένους ανθρώπους που θα σας καθοδηγήσουν βήμα-βήμα.