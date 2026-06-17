Θα ήθελες να το έχεις ανακαλύψει νωρίτερα

Πόσες φορές έχεις ανοίξει το συρτάρι της κουζίνας σου και ψάχνεις μανιωδώς ένα ανοιχτήρι, ένα μαχαίρι, ακόμη και ένα κουταλάκι του γλυκού στο χάος που επικρατεί μέσα; Η οργάνωση είναι το Α και το Ω σε όλο το σπίτι αλλά ιδίως στην κουζίνα.

Η κουζίνα αποτελεί τον χώρο που οι φίλοι και οι αγαπημένοι περνούν τον περισσότερο χρόνο. Εκεί μαγειρεύονται τα πιο νόστιμα φαγητά, τα πιο λαχταριστά γλυκά αλλά εκεί γίνονται και οι πιο όμορφες συζητήσεις, καταλαβαίνεις λοιπόν πως ένας τακτοποιημένος χώρος γεμάτος αρμονία και calm vibes συμβάλλει στην πιο ουσιαστική συναναστροφή στον χώρο.

Βρήκαμε την οικονομική λύση από τα ΙΚΕΑ που θα βάλει σε τάξη τα συρτάρια της κουζίνας σου στο άψε σβήσε

Πώς λοιπόν θα οργανώσεις τον χώρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο; Εκτός από τα φανερά spots, υπάρχουν και τα «κρυφά» σημεία του χώρου, όπως για παράδειγμα είναι τα συρτάρια.

Τα αξεσουάρ οργάνωσης μπορεί να μην είναι προτεραιότητά σου ωστόσο θα έπρεπε να είναι αφού αποτελεί το μυστικό για πιο εύκολη μαγειρική.

Με μία έρευνα λοιπόν στα ΙΚΕΑ ανακαλύψαμε τη λύση στο πρόβλημα της ακαταστασίας, μια θήκη ξύλινη που θα σε βοηθήσει να μην χάνεις τον πολύτιμο χρόνο σου ψάχνοντας για μαχαιροπίρουνα. Με αυτό το item τα μαχαιροπίρουνα μέσα στο συρτάρι θα είναι οργανωμένα και τακτοποιημένα ενώ το μπαμπού υλικό του θα δώσει μια αίσθηση ζεστασιάς στην κουζίνα σου.

IKEA

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