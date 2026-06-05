Μία μικρή κουζίνα μπορεί να θεωρηθεί άβολη όμως με τις σωστές επιλογές επίπλων μπορεί να γίνει εξίσου λειτουργική και κομψή με έναν μεγαλύτερο χώρο.

Το μυστικό άλλωστε για να οργανώσεις την κουζίνα σου και να είναι πρακτική και ντιζαϊνάτη σαν από περιοδικό δεν βρίσκεται στα τετραγωνικά, αλλά στις έξυπνες λύσεις που αξιοποιούν κάθε εκατοστό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητούμενα στους μικρούς χώρους είναι να υπάρχει μια πρακτική και στιλάτη γωνιά για το καθημερινό γεύμα, χωρίς όμως να θυσιάζεται πολύτιμος χώρος γι' αυτό και τα πολυλειτουργικά έπιπλα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του σύγχρονου σχεδιασμού.

Το τραπέζι από τα IKEA που χωράει ακόμη και στην πιο μικρή κουζίνα – και «εξαφανίζεται» όταν δεν το χρειάζεσαι

Ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία ακολουθεί και το επίτοιχο πτυσσόμενο τραπέζι που ανακαλύψαμε στα IKEA. Στερεώνεται στον τοίχο και, όταν δεν χρησιμοποιείται, διπλώνει εύκολα, απελευθερώνοντας πολύτιμο χώρο στο δάπεδο.

ΙΚΕΑ

Όταν έρθει η ώρα για πρωινό, γεύμα ή έναν γρήγορο καφέ, το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξεις την επιφάνειά του και να δημιουργήσεις ένα άνετο spot για δύο άτομα.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί στο ύψος που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του χώρου και όσων το χρησιμοποιούν, ενώ συνδυάζεται τόσο με κλασικές καρέκλες όσο και με ψηλά σκαμπό μπαρ.