Η ζέστη του καλοκαιριού μπορεί να βλάψει τα φυτά μας - και αυτό κανείς δεν το θέλει.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν επηρεάζουν μόνο τη δική μας καθημερινότητα, αλλά και τα φυτά εσωτερικού χώρου που διακοσμούν το σπίτι μας. Η έντονη ζέστη, η ξηρή ατμόσφαιρα και η παρατεταμένη έκθεση στο φως μπορούν να προκαλέσουν αφυδάτωση, κιτρίνισμα των φύλλων και επιβράδυνση της ανάπτυξής τους. Θέλουμε κάτι από αυτά; Όχι!

Για καλή τύχη μας, λοιπόν, υπάρχουν μερικές απλές κινήσεις που έχουν τη δύναμη να προστατεύσουν τα φυτά εσωτερικού χώρου κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Με σωστή φροντίδα και λίγη παραπάνω προσοχή, τα αγαπημένα μας φυτά θα παραμείνουν υγιή και καταπράσινα ακόμη και στις πιο δύσκολες καλοκαιρινές συνθήκες.

6 βήματα για να προστατεύσεις τα φυτά εσωτερικού χώρου από τη ζέστη

1.Μετακίνησέ τα μακριά από το άμεσο ηλιακό φως

Αν και πολλά φυτά αγαπούν το φως, οι έντονες ακτίνες του ήλιου το καλοκαίρι μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα στα φύλλα τους. Ιδιαίτερα τα φυτά που βρίσκονται κοντά σε νότια ή δυτικά παράθυρα χρειάζονται επιπλέον προστασία τις ώρες που ο ήλιος είναι πιο δυνατός.

2.Πρόσεξε το πότισμα

Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την εξάτμιση του νερού, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα φυτά πρέπει να ποτίζονται συνεχώς. Είναι σημαντικό να ελέγχεις την υγρασία του χώματος πριν προσθέσεις νερό, ώστε να αποφύγεις το σάπισμα των ριζών που προκαλείται από το υπερβολικό πότισμα.

3.Διατήρησε υψηλά επίπεδα υγρασίας

Η λειτουργία κλιματιστικών και ανεμιστήρων μπορεί να κάνει τον αέρα του σπιτιού πιο ξηρό. Πολλά φυτά εσωτερικού χώρου, ειδικά τα τροπικά είδη, ευδοκιμούν σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία, γι' αυτό ένας ελαφρύς ψεκασμός στα φύλλα τους μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμος.

4.Μην τα εκθέτεις σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας

Τα φυτά δυσκολεύονται να προσαρμοστούν όταν μεταφέρονται συνεχώς από ζεστά σε πολύ δροσερά σημεία. Οι απότομες μεταβολές μπορεί να προκαλέσουν στρες και να οδηγήσουν σε πτώση φύλλων ή εξασθένηση του φυτού.

5.Περιόρισε τη λίπανση τις πολύ ζεστές ημέρες

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, τα φυτά καταναλώνουν μεγάλο μέρος της ενέργειάς τους για να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες. Η υπερβολική λίπανση μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ριζικό τους σύστημα και να δημιουργήσει προβλήματα αντί να τα βοηθήσει.

6.Παρακολούθησε τα σημάδια αφυδάτωσης

Μαραμένα φύλλα, ξηρές άκρες ή αλλαγές στο χρώμα αποτελούν συχνά ενδείξεις ότι το φυτό δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τη ζέστη. Όσο πιο γρήγορα εντοπίσεις αυτά τα σημάδια, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσεις να προσαρμόσεις τη φροντίδα του

