Βρήκα στα ΙΚΕΑ τον μοναδικό καθρέφτη που χρειάζεσαι για το εξοχικό - Κοστίζει κάτω από 50€ και ταιριάζει παντού

Αν αναζητάς έναν μικρό, boho, στρογγυλό καθρέφτη για το εξοχικό μόλις τον βρήκαμε στα ΙΚΕΑ. Δεν θα μετανιώσεις για την αγορά του.

Υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες στη διακόσμηση του σπιτιού που μπορούν πράγματι να κάνουν τη διαφορά, χωρίς να προκαλέσουν θόρυβο. Είναι εκείνες οι πινελιές που έχουν μέγιστη σημασία για το πώς φαίνεται ένας χώρος, ωστόσο τις περισσότερες φορές αρνούμαστε να τους δώσουμε την πρέπουσα σημασία. Ο καθρέφτης ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία. Έχει θέση σε κάθε σπίτι - κυρίως για πρακτικούς λόγους - αλλά συνήθως τον αφήνουμε την αγορά του για το τέλος.

Αν, λοιπόν, ψάχνεις έναν καθρέφτη που θα ανανεώσει διακριτικά τον χώρο σου, ο GRINSBOL από τα ΙΚΕΑ αξίζει σίγουρα μια θέση στη λίστα σου. Με στρογγυλό σχήμα, πλεκτό πλαίσιο από φυσικές ίνες και έντονη boho αισθητική, συνδυάζει τη χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση - που ποιος δεν θέλει για το εξοχικό του - με τη διαχρονικότητα. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που δείχνουν σαν να τα ανακάλυψες σε κάποιο μικρό νησιώτικο concept store, ενώ στην πραγματικότητα κοστίζει κάτω από 50 ευρώ.

Βρήκα τον πιο aesthetic καθρέφτη για το εξοχικό σου

Το μεγαλύτερο ατού του είναι η ευελιξία του. Ταιριάζει εξίσου όμορφα πάνω από μια ξύλινη κονσόλα στην είσοδο, πάνω από μια συρταριέρα στο υπνοδωμάτιο ή ακόμη και σε μια άδεια γωνιά του σαλονιού που χρειάζεται λίγη περισσότερη ζεστασιά. Εμείς, θα τον τοποθετούσαμε και στο μικρό μπάνιο. Το φυσικό του φινίρισμα δένει αρμονικά με ξύλο, λινά υφάσματα, ψάθινα καλάθια και κεραμικά αντικείμενα, δημιουργώντας αυτή την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που όλοι θέλουμε στο εξοχικό.

Φωτογραφία / ΙΚΕΑ

Φωτογραφία / ΙΚΕΑ

Αν αγαπάς το boho στιλ, αλλά δεν θέλεις να γεμίσεις το σπίτι με έντονες διακοσμητικές επιλογές, ένας καθρέφτης σαν αυτόν είναι ίσως η πιο έξυπνη επένδυση. Προσθέτει χαρακτήρα χωρίς να «φωνάζει», ακολουθεί εύκολα κάθε στιλ διακόσμησης και είναι από εκείνα τα αντικείμενα που δύσκολα θα θελήσεις να αντικαταστήσεις όταν περάσει το καλοκαίρι. Άλλωστε, τα πιο επιτυχημένα deco κομμάτια είναι εκείνα που βρίσκουν θέση σε κάθε σπίτι, κάθε εποχή του χρόνου.

Φωτογραφία / ΙΚΕΑ

Και να σημειωθεί, πως αυτή η αγορά δεν θα σε βγάλει εκτός budget.

Θα τον βρεις εδώ

