Καλοκαιρινές βραδιές στη βεράντα: 4 cocktails AXIA να κλέψουν τις εντυπώσεις - Τα ετοιμάζουμε step by step

Με την AXIA Mastiha Spirit, το cocktail night αποκτά μεσογειακό χαρακτήρα, δροσερή ένταση και εκείνη τη λεπτομέρεια που κάνει κάθε ποτό να μοιάζει λίγο πιο ιδιαίτερο.

Οι θερινές νύχτες, αντικειμενικά δεν χρειάζονται και πολλά για να μας μείνουν αξέχαστες: Οι πιο στενοί μας φίλοι, άφθονος πάγος, καλή μουσική και φυσικά μερικά cocktails που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Εκεί ακριβώς μπαίνει η AXIA, ένα extra-dry μεσογειακό spirit με βάση τη μαστίχα Χίου, που μπορεί να δώσει σε κλασικές και πιο fresh συνταγές έναν απρόσμενα κομψό χαρακτήρα.

Από ένα ανάλαφρο Spritz μέχρι μια δροσιστική Paloma, ένα αρωματικό Negroni και μια Margarita με εμπνευσμένα twists, αυτές οι τέσσερις συνταγές είναι ό,τι χρειάζεσαι για να στήσεις το δικό σου cocktail party στο σπίτι και να εντυπωσιάσεις χωρίς υπερπροσπάθεια.

Πάμε να τα ετοιμάσουμε μαζί βήμα-βήμα!

1.AXIA Spritz

Δροσερό, αρωματικό και ιδανικό για το πρώτο ποτό της βραδιάς. Το AXIA Spritz έχει φρουτώδη διάθεση, ελαφριά πικράδα και την απαραίτητη ένταση από το tonic.

Υλικά

30ml AXIA

30ml λικέρ ή σιρόπι πεπόνι ή καρπούζι

2 dashes aromatic bitters100ml tonic water

100ml tonic

Πάγος σε κύβους

Εκτέλεση

1.Ρίξε όλα τα υλικά, εκτός από το tonic, σε ένα highball ποτήρι γεμάτο με πάγο σε κύβους.

2.Συμπλήρωσε με tonic water και ανακάτεψε απαλά.

3. Για γαρνίρισμα πρόσθεσε φλούδα εσπεριδοειδών, λεμόνι, lime ή grapefruit και προαιρετικά μια φέτα αγγουριού ή φρέσκου καρπουζιού.

*AXIA tip: Για πιο δροσερό και elegant αποτέλεσμα, προτίμησε μεγάλο, καθαρό πάγο και πρόσθεσε το tonic στο τέλος, αργά, για να κρατήσει το cocktail τη φρεσκάδα και τις φυσαλίδες του.

2.Aegean Paloma

Μια μεσογειακή εκδοχή της Paloma, με απλή εκτέλεση και εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η AXIA συναντά την pink grapefruit soda και δημιουργεί ένα cocktail δροσερό, αρωματικό και απόλυτα party-friendly.

Υλικά

50ml AXIA

150ml pink grapefruit soda

Πάγος σε κύβους

Εκέλεση

1.Πρόσθεσε 50ml AXIA σε ένα highball ποτήρι, γεμάτο πάγο σε κύβους.

2.Συμμπλήρωσε με pink grapefruit soda.

3.Για γαρνίρισμα πρόσθεσε αλάτι στο χείλος του ποτηριού και μια ολόφρεσκη φέτα γκρέιπφρουτ.

*AXIA tip: Το αλάτι στο χείλος του ποτηριού δεν είναι απλώς διακοσμητικό. Ισορροπεί τη γλυκόπικρη ένταση του grapefruit και αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τον αρωματικό χαρακτήρα της μαστίχας.

3.AXIA Negroni

Για όσους αγαπούν τα πιο sophisticated cocktails, το AXIA Negroni είναι η επιλογή που θα δώσει στο home bar σου χαρακτήρα. Κρατά τη φιλοσοφία του κλασικού Negroni, αλλά αποκτά ένα πιο μεσογειακό, βοτανικό twist.

Υλικά

30ml AXIA

30ml sweet vermouth

30ml Campari

Πάγος σε κύβους

Εκτέλεση

1.Ρίξε όλα τα υλικά σε ένα mixing glass γεμάτο με πάγο και ανακάτεψε για περίπου 20 δευτερόλεπτα.

2.Σούρωσε προσεκτικά σε old-fashioned ποτήρι με φρέσκο πάγο.

3.Γάρνιρε με ξύσμα πορτοκαλιού και ξύσμα λεμονιού.

*AXIA tip: Μην παραλείψεις τα ξύσματα. Το πορτοκάλι και το λεμόνι «σηκώνουν» τα αρώματα του cocktail και δίνουν στο AXIA Negroni πιο φωτεινό και εκλεπτυσμένο τελείωμα.

4.AXIA Margarita

Η Margarita γίνεται πιο ιδιαίτερη, πιο καθαρή και πιο αρωματική με την AXIA. Το lime δίνει οξύτητα, το orange liqueur ισορροπεί τη γεύση και η μαστίχα προσθέτει εκείνο το twist που κάνει τη συνταγή να ξεχωρίζει.

Υλικά

50ml AXIA

25ml φρέσκος χυμός lime

7ml dry orange liqueur, χαμηλών θερμίδων

Πάγος σε κύβους

Εκτέλεση

1.Ρίξε όλα τα υλικά σε ένα shaker γεμάτο πάγο και χτύπησε για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

2.Σούρωσε δύο φορές σε old-fashioned ποτήρι με πάγο.

2.Γάρνιρε με αλάτι στο χείλος του ποτηριού και μία φέτα lime.

*AXIA tip: Χρησιμοποίησε πάντα φρέσκο χυμό lime, όχι έτοιμο. Η φρεσκάδα του lime κάνει τη διαφορά και ισορροπεί ιδανικά την αρωματική ένταση της AXIA.

Το μυστικό για ένα πετυχημένο cocktail party στο σπίτι δεν είναι να φτιάξεις πολλά. Είναι να φτιάξεις λίγα και καλά, με σωστά υλικά, ωραία παρουσίαση και ένα spirit που μπορεί να δώσει προσωπικότητα σε κάθε συνταγή. Με την AXIA, κάθε cocktail αποκτά έναν πιο σύγχρονο, μεσογειακό χαρακτήρα και γίνεται η αφορμή για μια βραδιά που ξεκινά απλά, αλλά μένει αξέχαστη.

Απολαμβάνουμε υπεύθυνα.