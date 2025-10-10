Η γρήγορη συνταγή για ζουμερό σολομό τεριγιάκι στο Bosch Air Fryer

Ο πιο εύκολος τρόπος να απολαύσεις υγιεινό και ζουμερό σολομό, έτοιμο σε λίγα λεπτά με τη βοήθεια του Air Fryer Σειρά 6 από τη Bosch Οικιακές Συσκευές

Ψάχνεις κάτι υγιεινό, νόστιμο και γρήγορο για μεσημεριανό ή βραδινό; Ο σολομός τεριγιάκι στο Air Fryer Σειρά 6 από τη Bosch Οικιακές Συσκευές είναι η απάντηση που έψαχνες. Χωρίς περιττά τηγανίσματα και με ελάχιστη προετοιμασία, σε μόλις 10-12 λεπτά έχεις στο πιάτο σου ένα γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη και ω-3 λιπαρά, με υπέροχη γεύση και τέλεια υφή. Η μαρινάδα τεριγιάκι δίνει στον σολομό μια γλυκοπικάντικη νότα που ισορροπεί υπέροχα με το ψημένα τραγανό εξωτερικό και το ζουμερό εσωτερικό. Είτε προσέχεις τη διατροφή σου είτε απλώς βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, αυτή η συνταγή θα γίνει η νέα σου εμμονή. Και το καλύτερο; Το Air Fryer Σειρά 6 κάνει όλη τη δουλειά για σένα. Ακόμα και ο κάδος του πλένεται στο πλυντήριο πιάτων!

Συνταγή για σολομό τεριγιάκι στο Air Fryer

Υλικά:

1 φιλέτο φρέσκος σολομός

Σάλτσα τεριγιάκι

Μία κουτ. σούπας ελαιόλαδο

Σουσάμι

Διαδικασία:

Τοποθετούμε τον σολομό σε μία πιατέλα και τον αλείφουμε με το λάδι και τη σάλτσα τεριγιάκι.

Τοποθετούμε τον σολομό μέσα στο Air Fryer Σειρά 6 και ενεργοποιούμε το αντίστοιχο πρόγραμμα ψησίματος.

Μόλις το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, σερβίρουμε τον σολομό σε ένα πιάτο και ρίχνουμε λίγο σουσάμι.