Πώς η κλιματική αλλαγή μειώνει τη σωματική δραστηριότητα και αυξάνει τους πρόωρους θανάτους

Νέα μελέτη δείχνει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας μειώνει τη σωματική δραστηριότητα και μπορεί να οδηγήσει σε εκατοντάδες πρόωρους θανάτους έως το 2050

Η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο το περιβάλλον, αλλά επηρεάζει και το σώμα μας με τρόπους που ίσως δεν είχαμε σκεφτεί μέχρι τώρα. Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει μια ανησυχητική σύνδεση: όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, τόσο μειώνεται η σωματική δραστηριότητα- μια εξέλιξη που μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε από το Lancet Global Health, η άνοδος της θερμοκρασίας κάνει την άσκηση λίγοτερο ελκυστική και, σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και επικίνδυνη. Οι ερευνητές, αναλύοντας δεδομένα από 156 χώρες κατά την περίοδο 2000-2022, διαπίστωσαν ότι κάθε επιπλέον μήνας με μέση θερμοκρασία πάνω από 27,8°C αυξάνει τη σωματική αδράνεια κατά 1,5% παγκοσμίως. Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, γεγονός που αναδεικνύει και μια έντονη διάσταση ανισότητας του ζητήματος, καθώς δεν έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες προσαρμογής απέναντι σε πιο ακραίες κλιματικές συνθήκες.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα ενέχει πολλούς κινδύνους, καθώς συνδέεται άμεσα με σοβαρά προβήματα υγείας, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη τύπου 2, ορισμένες μορφές καρκίνου και ψυχικές διαταραχές. Αξίζει να τονιστεί ότι η σωματική αδράνεια ευθύνεται ήδη για περίπου 5% των θανάτων ενηλίκων παγκοσμίως- την ώρα που το 1/3 των ανθρώπων δεν ακολουθεί τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για επαρκή εβδομαδιαία άσκηση.

Οι προβλέψεις για το μέλλον είναι ανησυχητικές. Μέχρι το 2050, η αύξηση της σωματικής αδράνειας, λόγω της ζέστης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε έως και 500.000 επιπλέον πρόωρους θανάτους ετησίως. Ταυτόχρονα, το γεγονός αυτό θα συνοδεύεται και από σημαντικές οικονομικές συνέπειες λόγω των απωλειών στην παραγωγικότητα. Οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι εντονότερες στις ήδη θερμές περιοχές του πλανήτη, ενώ φαίνεται πως οι γυναίκες θα επηρεαστούν περισσότερο, πιθανώς λόγω ενός συνδυασμού βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων, όπως ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος και η μικρότερη πρόσβαση σε ασφαλείς και δροσερούς χώρους άσκησης.

Το πιο ουσιαστικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι η σωματική δραστηριότητα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται μόνο ένα ζήτημα προσωπικής ευθύνης. Αντιθέτως, αποτελεί ένα ζήτημα δημόσιας υγείας που επηρεάζεται καθοριστικά από το περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συνδυαστικές λύσεις: καλύτερο αστικό δίκτυο με τον σχεδιασμό περισσότερων χώρων πρασίνου και σκιάς, δημιουργία προσβάσιμων εσωτερικών χώρων άσκησης και καλύτερες συνθήκες ενημέρωσης. Παράλληλα, μικρές προσωπικές αλλαγές στην καθημερινότητα, όπως η άσκηση νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η σωματική άσκηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα ζήτημα δημόσια υγείας που επηρεάζεται από το κλίμα, και όχι απλώς ως μία ατομική επιλογή.