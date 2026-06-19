Νέα έρευνα αποκαλύπτει πόσα μικροπλαστικά απελευθερώνονται από το σφουγγάρι πιάτων - Και κάπως τρομάξαμε

Έχει καταστεί σαφές πως τα μικροπλαστικά βρίσκονται μέσα στη ζωή μας και απειλούν καθημερινά την υγεία μας. Απλώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο “κίνδυνος” είναι πιο ύπουλος απ’ ότι πιστεύαμε.

Ένα από τα πιο πολυχρησιμοποιημένα πράγματα στην κουζίνα μας είναι αναμφίβολα το σφουγγάρι. Είτε έχεις είτε όχι πλυντήριο πιάτων στο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χρησιμοποιήσεις το σφουγγάρι ακόμα κι αν δεν είναι για να πλύνεις την κούπα σου ή το κουτάλι του γιαουρτιού σου. Από την καθαριότητα του νεροχύτη μέχρι τους πάγκους κι άλλες επιφάνειες, αυτό το γνωστό σε όλους μας αντικείμενο δεν λείπει σχεδόν από καμία κουζίνα. Τι γίνεται, όμως, με τα μικροπλαστικά;

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Advances, τα σφουγγάρια κουζίνας ενδέχεται να αποτελούν μια απρόσμενη, αλλά σημαντική πηγή μικροπλαστικών στην καθημερινότητά μας. Οι ερευνητές ζήτησαν από εθελοντές στη Γερμανία και τη Βόρεια Αμερική να καταγράψουν τη χρήση τριών διαφορετικών τύπων σφουγγαριών κατά τη διάρκεια 100 ωρών πλυσίματος πιάτων.

Πώς συνδέεται το σφουγγάρι κουζίνας με τα μικροπλαστικά στις θάλασσες

Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιείται ένα σφουγγάρι, τόσο περισσότερα μικροπλαστικά απελευθερώνει. Ο λόγος είναι, φυσικά, η φθορά που προκαλείται από την τριβή κατά τη χρήση. Μάλιστα, οι ποσότητες δεν είναι αμελητέες. Ανάλογα με τον τύπο του σφουγγαριού, η ετήσια απελευθέρωση μικροπλαστικών εκτιμήθηκε ότι κυμαίνεται από 0,68 έως 4,21 γραμμάρια ανά άτομο. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν, ότι τα σφουγγάρια με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε πλαστικό, παράγουν σαφώς λιγότερα μικροπλαστικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε ένα οργανικό σφουγγάρι που περιείχε μόλις 15,9% πλαστικό κατά βάρος.

Η έρευνα επισημαίνει, ότι τα σωματίδια που αποκολλώνται από τα σφουγγάρια καταλήγουν στα λύματα και, τελικά, στο ευρύτερο υδάτινο περιβάλλον. Οι μελετητές τονίζουν, πως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετίζονται κυρίως με τη συνολική κατανάλωση νερού κατά το πλύσιμο των πιάτων, η οποία συμβάλλει στη μεταφορά αυτών των σωματιδίων στα αποχετευτικά συστήματα.

Pexels

Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε μια ολοένα αυξανόμενη λίστα με καθημερινά αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με τη διασπορά μικροπλαστικών. Τα τελευταία χρόνια, επιστημονικές μελέτες έχουν εντοπίσει μικροπλαστικά σε διάφορα όργανα και ιστούς του ανθρώπινου σώματος, μεταξύ άλλων στους πνεύμονες, τον εγκέφαλο, το ήπαρ, τα νεφρά, τα αναπαραγωγικά όργανα, ακόμη και στο αίμα και τον μυελό των οστών.

Παρότι οι ακριβείς επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία εξακολουθούν να διερευνώνται, οι μέχρι σήμερα ενδείξεις προκαλούν ανησυχία. Επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει, ότι τα μικροπλαστικά μπορεί να προκαλέσουν οξειδωτικό στρες στον οργανισμό, μια διαδικασία που συνδέεται με κυτταρικές βλάβες, φλεγμονές και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η μείωση της περιεκτικότητας των σφουγγαριών σε πλαστικό, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα απλό αλλά αποτελεσματικό βήμα προς τον περιορισμό της απελευθέρωσης μικροπλαστικών τόσο στο περιβάλλον όσο και στην καθημερινότητά μας.