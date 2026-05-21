Το ήξερες ότι ο αέρας στο σπίτι σου είναι γεμάτος μικροπλαστικά; - Πώς να προστατευτείς

Από τα ρούχα που φοράμε μέχρι τον καναπέ που καθόμαστε, τα μικροπλαστικά βρίσκονται παντού

Από τη στιγμή που παρακολούθησα στο Netflix το ντοκιμαντέρ «Αποτοξίνωση από τα Πλαστικά», δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι τα μικροπλαστικά και τις χημικές ουσίες που κρύβονται πίσω από αντικείμενα που χρησιμοποιούμε ανυποψίαστοι καθημερινά. Τα μικροπλαστικά είναι παντού: μέσα στα σπίτια μας, στον αέρα που αναπνέουμε, στα ρούχα που φοράμε, στα έπιπλα που καθόμαστε.

Αόρατα σύννεφα μικροπλαστικών συγκεντρώνονται στον αέρα των εσωτερικών χώρων σε σημείο που, σύμφωνα με έρευνες, ένας άνθρωπος θα μπορούσε να εισπνέει έως και 22 εκατομμύρια μικροπλαστικά κάθε χρόνο. Αν και η επιστημονική έρευνα για τις επιπτώσεις τους βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η καθημερινή έκθεση μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τον οργανισμό, επηρεάζοντας το αναπνευστικό σύστημα και προκαλώντας φλεγμονές και διαταραχές στο ανοσοποιητικό και ενδοκρινικό σύστημα.

Τα μικροπλαστικά είναι μικροσκοπικά θραύσματα πλαστικού που αποβάλλονται από σχεδόν κάθε πλαστικό προϊόν γύρω μας. Και δεν μιλάμε για μικρές ποσότητες: περισσότεροι από 460 εκατομμύρια τόνοι νέου πλαστικού παράγονται παγκοσμίως κάθε χρόνο. Για χρόνια οι επιστήμονες πίστευαν ότι η βασική πηγή έκθεσή μας στα μικροπλαστικά ήταν μέσω του φαγητού και του νερού. Σήμερα, όμως, αρκετοί θεωρούν ότι η εισπνοή μικροπλαστικών αποτελεί τη σημαντικότερη οδό μέσω της οποίας εισέρχονται στον οργανισμό μας.

Από που προέρχονται τα μικροπλαστικά μέσα στο σπίτι

Η βασικότερη πηγή των μικροπλαστικών μέσα στο σπίτι είναι τα συνθετικά υφάσματα. Υλικά όπως ο πολυεστέρας, το ακρυλικό και άλλα τεχνητά υλικά απελευθερώνουν μικροσκοπικά σωματίδια κάθε φορά που τα φοράμε, τα πλένουμε ή ακόμη και όταν απλώς κινούμαστε. Χαλιά, κουρτίνες, στρώματα, μαξιλάρια και καναπέδες συμβάλλουν σημαντικά στην εκπομπή μικροπλαστικών στους εσωτερικούς χώρους.

Τι δείχνουν οι έρευνες για την υγεία

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει μικροπλαστικά στους πνεύμονες, στο αίμα και σε άλλους ιστούς του ανθρώπινου σώματος. Τα μικρότερα σωματίδια είναι και τα πιο ανησυχητικά, επειδή μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα. Οι ειδικοί εξετάζουν πιθανές συνδέσεις ανάμεσα στα μικροπλαστικά και σε αναπνευστικά προβλήματα, ενδοκρινικές διαταραχές και φλεγμονές. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά συμπεράσματα για όλες τις επιπτώσεις τους στην υγεία, η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί πως η μείωση της έκθεσής μας σε αυτά είναι μια λογική στάση.

Πώς να μειώσετε τα μικροπλαστικά στο σπίτι σας

Η πλήρης αποφυγή των μικροπλαστικών είναι σχεδόν αδύνατη. Ωστόσο, υπάρχουν απλές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την έκθεσή μας σε αυτά.

Προτιμήστε φυσικά υφάσματα

Τα φυσικά υφάσματα όπως το βαμβάκι, το λινό και το μαλλί απελευθερώνουν σημαντικά λιγότερες συνθετικές ίνες σε σύγκριση με τον πολυεστέρα και τα ακρυλικά υφάσματα. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε μονομιάς όλη την ντουλάπα σας. Ξεκινήστε σταδιακά από τα σεντόνια, τις πετσέτες, τις πιτζάμες και τα ρούχα που φοράτε καθημερινά.

Αερίζετε συχνά το σπίτι

Ο καλός αερισμός βοηθά σημαντικά στη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων. Ανοίγετε τα παράθυρα καθημερινά, ακόμη και για λίγα λεπτά, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας του σπιτιού.

Μην πλένετε τα ρούχα υπερβολικά

Κάθε πλύση φθείρει τις ίνες των υφασμάτων και απελευθερώνει μικροπλαστικά. Προσπαθήστε να πλένετε τα ρούχα μόνo όταν είναι απαραίτητο, σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και αποφύγετε το υπερβολικό στέγνωμα στο στεγνωτήριο.

Προσέξτε το κλιματιστικό

Τα φίλτρα του κλιματισμού συγκρατούν τα μικροπλαστικά σωματίδια. Ωστόσο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος όταν αυτά δεν καθαρίζονται σωστά, καθώς μελέτες έχουν δείξει ότι τα μικροπλαστικά που συσσωρεύονται στις μονάδες κλιματισμού διασπείρονται ξανά στον αέρα κατά τη λειτουργία τους. Για αυτό, ο τακτικός καθαρισμός του συστήματος θεωρείται απαραίτητος.

Επενδύστε σε καθαριστή αέρα

Οι καθαριστές αέρα με φίλτρα HEPA μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα αιωρούμενα σωματίδια μέσα στο σπίτι, καθώς τα φίλτρα αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε να συγκρατούν έως και το 99,97% των πολύ μικρών σωματιδίων στον αέρα του σπιτιού.

Τα μικροπλαστικά υπάρχουν πλέον παντού και η πλήρης αποφυγή τους είναι σχεδόν αδύνατη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να κάνουμε πιο συνειδητές, μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Περισσότερος αερισμός, πιο προσεκτικές αγορές, σωστός καθαρισμός και περιορισμός των συνθετικών υλικών μπορούν να μειώσουν σημαντικά την έκθεσή μας σε αυτά - χωρίς υπερβολές και άγχος.