Δεν είναι κακό να παραδεχτούμε ότι όλοι επιθυμούμε το σπίτι μας να βγάζει μια αίσθηση πολυτέλειας. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την εντύπωση που αφήνει στους επισκέπτες, αλλά και στη δημιουργία ενός αρμονικού και απολαυστικού χώρου. Ένα καλοσχεδιασμένο σπίτι φέρνει μια αίσθηση ηρεμίας και αυτοπεποίθησης, σαν ο χώρος να αντανακλά τη ζωή που «χτίζεις». Ωστόσο, η δημιουργία ενός τέτοιου σπιτιού δεν έχει να κάνει τόσο με το πόσα ξοδεύεις όσο με τις λεπτομέρειες που επιλέγεις.

Μέσα από μικρές αλλαγές, όπως είναι τα έπιπλα, τα διακοσμητικά και το φινίρισμα ορισμένων κομματιών, μπορείς να δώσεις σε ένα δωμάτιο μια κομψή, υψηλής ποιότητας ενέργεια. Κάτι σαν να κάνεις upgrade τον χώρο σου, δηλαδή. Το πιθανότερο είναι ότι στο αποτέλεσμα δεν θα είναι τα τετραγωνικά μέτρα ή τα έπιπλα που ξεχωρίζουν - αλλά η ατμόσφαιρα.

Αν είσαι έτοιμος για το επόμενο βήμα, αυτά είναι 7 πολύ απλά πράγματα που μπορείς να κάνεις στο σπίτι σου για να φαίνεται πολυτελές.

Βάλε ό,τι έχεις στο ντουλάπι τροφίμων σε δοχεία

Αυτό μπορεί να φαίνεται περιττό σε μερικούς, αλλά είναι ένα απαραίτητο βήμα για να φαίνεται το σπίτι σου πιο πολυτελές. Αντί να διατηρείς τα ξηρά προϊόντα όπως το αλεύρι, τη ζάχαρη και τη μαγειρική σόδα στην αρχική τους συσκευασία, μπορείς να τα αδειάσεις σε ένα γυάλινο δοχείο. Ακόμα και τα μπαχαρικά σου μπορείς να τα βάζεις σε αντίστοιχα γυάλινα βάζα με ετικέτες (ταξινομημένες σε αλφαβητική σειρά, φυσικά). Ναι, χρειάζεται λίγη επιπλέον προσπάθεια και επένδυση εκ των προτέρων, αλλά τα αποτελέσματα αξίζουν τον κόπο.

Κρέμασε έργα τέχνης σε κάθε δωμάτιο

Το να έχεις έργα τέχνης στους τοίχους κάνει ένα δωμάτιο να φαίνεται πολύ πιο προσεγμένο και δεν χρειάζεται να είναι κάτι ακριβό για να κάνει εντύπωση. Ένα μεγάλο μέρος των έργων τέχνης που θα βάλεις στο σπίτι σου, μπορεί να είναι μεταχειρισμένα ή ακόμα και σε χαμηλές τιμές. Μπορείς ακόμα και να γίνεις δημιουργικός, πλαισιώνοντας αναμνηστικά όπως καρτ ποστάλ ή αποκόμματα εισιτηρίων για να δώσεις στους τοίχους σου μια εξατομικευμένη πινελιά.

Unsplash/Sherzod Gulomov

Χρησιμοποίησε λάμπες αντί για φωτισμό οροφής

Γιατί να ξοδεύεις χρήματα σε λάμπες όταν το σπίτι ή το διαμέρισμά σου πιθανότατα είναι ήδη εξοπλισμένο με φωτισμό οροφής; Η απάντηση είναι η ατμόσφαιρα. Ο φωτισμός οροφής μπορεί να είναι «σκληρός» για το μάτι, και δυσάρεστος, ενώ οι λάμπες εκπέμπουν μια πιο απαλή λάμψη που είναι πιο ευχάριστη για τα μάτια. Μπορείς να βρεις κάθε είδους οικονομικά επιτραπέζιες και επιδαπέδιες λάμπες σε καταστήματα λιανικής πώλησης.

Επίλεξε γυάλινα δοχεία σαπουνιού

Γενικά, μην αγοράζεις πλαστικά δοχεία για το σαπούνι στο μπάνιο. Αντ΄αυτού, επίλεξε γυάλινους δοσομετρητές δίπλα σε κάθε νεροχύτη και αγόρασε χύμα σαπούνι χεριών για να τους ξαναγεμίσεις. Δείχνουν πολύ πιο κομψοί από τους φθηνούς πλαστικούς δοσομετρητές και μπορείς εύκολα να βρεις οικονομικούς που ταιριάζουν με τα φινιρίσματα στην κουζίνα ή το μπάνιο σου. Εκτός από το ότι θα μειώσεις τα πλαστικά απορρίμματα, θα κάνεις τον χώρο να φαίνεται περισσότερο κομψός.

Χρησιμοποίησε υφασμάτινες χαρτοπετσέτες για τα γεύματα

Αυτό είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που φαίνονται φανταχτερά, αλλά στην πραγματικότητα μπορούν να σε βοηθήσουν να εξοικονομήσεις χρήματα. Αντί να αγοράζεις χαρτοπετσέτες (οι οποίες απλώς πετιούνται μετά το γεύμα), μπορείς να επενδύσεις σε ένα σετ υφασμάτινες χαρτοπετσέτες. Είναι αρκετά εύκολο να τις βάλεις απλώς στο πλυντήριο μετά, και κάνει τα δείπνα στο σπίτι να φαίνονται λίγο πιο ωραία - ακόμα κι αν απλώς ζεσταίνεις τα περισσεύματα από το ψυγείο.