Think Pig: «Το καλύτερο υλικό για σάτιρα είναι αυτός που πιστεύει ότι είναι ηθικότερος από τους άλλους»

Δέκα χρόνια μετά το πρώτο λογοπαίγνιο που έγινε brand, η Αθηνά και η Μαριλένα μιλούν για την «επιλεκτική ευαισθησία» της εποχής, τα social media που θυμίζουν τσίρκο και το πώς το χιούμορ μπορεί να γίνει φάρμακο ακόμα και στα πιο δύσκολα

Ξεκίνησε ως πλάκα. Κόντρα στο γλυκανάλατο "Think Pink", εκείνες προτίμησαν το γουρούνι. Δέκα χρόνια μετά, το Think Pig δεν είναι απλώς ένα brand με φανατικό κοινό και ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μια στάση ζωής, μια καθημερινή υπενθύμιση να μην παίρνουμε τον εαυτό μας πολύ στα σοβαρά.

Σήμερα, κοιτώντας πίσω, οι δημιουργοί του παραδέχονται πως τότε δεν πίστευαν απόλυτα στην επιτυχία. «Θεωρούσαμε ότι κάνουμε κάτι παροδικό και περνάμε καλά», λένε. Αν όμως μπορούσαν να στείλουν ένα μήνυμα στους τότε εαυτούς τους, αυτό θα ήταν ξεκάθαρο: «Με επιμονή και υπομονή θα τα καταφέρουμε. Όποια δυσκολία κι αν έρχεται απ' έξω, σημασία έχει να κρατάμε το πάθος μας γι' αυτό που κάνουμε».

Think Pig: Η Μαριλένα και η Αθηνά κάνουν σάτιρα στην καθημερινότητά μας

Πλέον, το Think Pig είναι ταυτόχρονα η κύρια δουλειά τους αλλά και το «παιδί» τους. Ένα σύμπαν όπου κάθε τι που ζουν ή βλέπουν μετατρέπεται σε έμπνευση.

Το να μετατρέψεις το χιούμορ και τις καθημερινές ατάκες σε προϊόν που πρέπει να πουλήσει, σας χάλασε καθόλου τον αρχικό ρομαντισμό; Είναι πιο αγχωτικό τώρα να είστε αστείες "κατά παραγγελία";

«Είναι λίγο άχαρο να κρατάμε προϊόντα που εμείς δεν τα βρίσκουμε τόσο αστεία, επειδή αρέσουν στον κόσμο, όμως ξέρουμε ότι αφού ζούμε απ' αυτό, δε γίνεται αλλιώς. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να κάνουμε όλο και περισσότερα πράγματα που αρέσουν σε μας, κι ακόμα και η μικρή απήχηση που μπορεί να έχουν μας δίνει χαρά!»

Σάτιρα, «ιερές αγελάδες» και η κουλτούρα του Cancel

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του Think Pig είναι η ισορροπία σε τεντωμένο σκοινί: ανάμεσα στο καυστικό και το κοινωνικά ευαίσθητο. Σε μια εποχή που το cancel culture καραδοκεί, η στάση τους είναι αδιαπραγμάτευτη.

Έχετε σκεφτεί ποτέ "όχι, αυτή την ατάκα δεν θα την τυπώσουμε, θα μας την “πέσουν”;

«Αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι για μας. Βλέπουμε καλλιτέχνες στο εξωτερικό που κάνουν ακραίο χιούμορ με τα πιο ευαίσθητα θέματα και σκεφτόμαστε τι κρίμα εδώ να είμαστε τόσο πίσω σ' αυτό το κομμάτι. Στη χώρα μας η σάτιρα περιορίζεται σε αστεία για την εξουσία (γιατί κάνει τον κόσμο να νιώθει ότι είναι πάντα το θύμα και βρίζει τους κακούς), και τ' αστεία για τις πεθερές. Ένα χιούμορ δηλαδή απόλυτα ασφαλές και γι' αυτό ξεπερασμένο και βαρετό.

Το χιούμορ πρέπει να είναι καθρέφτης μας, αν δεν κοροϊδέψεις τον εαυτό σου κι αυτά που πιστεύεις, τότε δεν κάνεις χιούμορ, γίνεσαι απλώς συμπαθής στον όχλο.

Σημείο της εποχής επίσης είναι η επιλεκτική ευαισθησία, επιτρέπεται δηλαδή να κοροϊδέψεις τη μία πλευρά, αλλά όχι την άλλη, το ένα είδος ανθρώπου, αλλά όχι το άλλο. Αν σκεφτόμασταν με τι μπορεί να θιχτεί ο καθένας τότε δε θα κάναμε ποτέ χιούμορ.

Αν ζούσαμε σ' έναν ιδανικό κόσμο ώριμων ανθρώπων, τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε όποια αστεία θέλουμε και σε όποιον δεν αρέσουν να μη μας ακολουθεί. Στη σημερινή εποχή, όμως, αυτός που θίγεται νιώθει την ανάγκη να σου επιτεθεί, να σου πει ότι δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις αυτό το αστείο, ενώ η ελευθερία του λόγου είναι το ακριβώς αντίθετο, να υπερασπίζεσαι το δικαίωμα της έκφρασης ακριβώς για όσα διαφωνείς. Οπότε, φυσικά και σκεφτόμαστε ότι θα μας την "πέσουν", αλλά κάποιες φορές αυτό το πέσιμο μας δίνει τροφή για το επόμενο αστείο.

Γιατί το καλύτερο υλικό για σάτιρα είναι αυτός που πιστεύει ότι είναι ηθικότερος και σωστότερος απ' τους άλλους. Αυτός δηλαδή που δεν έχει χιούμορ».

Τα best sellers και το «τσίρκο» των Social Media

Υπάρχει μια ατάκα που έχει αγαπηθεί περισσότερο από όλες: «Δε φταίω εγώ που έχω νεύρα, φταίτε εσείς που είστε ηλίθιοι». Η εξήγηση για την επιτυχία της είναι απλή κατά τις ίδιες: «Γιατί όλοι πιστεύουν ότι οι άλλοι είναι ηλίθιοι». Στον αντίποδα, το πιάτο «Φάε βόδι» είναι ίσως αυτό που παρεξηγήθηκε περισσότερο, για ευνόητους λόγους.

Πέρα όμως από τις κούρες, τι είναι αυτό που τις «τρώει» σήμερα;

«Μας τρώει καθημερινά η παρατήρηση της χρήσης των σόσιαλ μίντια. Το ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι ζουν μέσα εκεί και ηθικολογούν, τσακώνονται, δείχνουν τη ζωή τους, ζητούν συνεχή προσοχή και αποδοχή. Αν κάποιος καταφέρει να έχει στις μέρες μας μία ζωή που σχετικά τον ικανοποιεί, και κάνει και μία σχετική ψυχοθεραπεία, τα σόσιαλ μίντια του φαίνονται πια σαν ένα μακρινό τσίρκο».

«Αυτή η παρατήρηση [για τα social media] δεν μπορεί να γίνει κούπα, καλύπτεται όμως από αρκετές ήδη υπάρχουσες!»

"Talking Breasts": Όταν το χιούμορ σώζει

Πρόσφατα, το Think Pig ένωσε τις δυνάμεις του με το Jenny.gr για την καμπάνια "Talking Breasts", αποδεικνύοντας ότι το χιούμορ χωράει ακόμα και στα πιο σοβαρά θέματα, όπως ο καρκίνος του μαστού.

Πώς παίρνεις ένα θέμα-ταμπού και του βάζεις τη σφραγίδα "Think Pig";

«Ένα σοβαρό θέμα υγείας με χιλιάδες ανθρώπους να το έχουν περάσει, σου δημιουργεί φόβο, καθώς και την αίσθηση ότι είσαι μόνος. Όπως κάθε θέμα ταμπού, όταν το φέρνουμε κοντά μας, το αγκαλιάζουμε, το πειράζουμε, τόσο περισσότερο ανακουφιζόμαστε και νιώθουμε πως δεν είμαστε μόνοι. Το χιούμορ είναι το μεγαλύτερο φάρμακο και μακάρι να καταφέρναμε να το βρίσκαμε σε κάθε πτώση μας».

Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική. «Πήραμε μόνο θετικά μηνύματα, πράγμα που για μας είναι πρωτόγνωρο! Η χαρά που παίρνεις όταν κάνεις κάποιον να χαμογελάσει σε κάτι τραγικό, και να νιώσει λιγότερο μόνος, είναι ανεκτίμητη».

Και πώς θα περιγράφατε η μία την άλλη, μόνο με ατάκες Think Pig;

«Θα περιέγραφα την Αθηνά με το "Δε φταίω εγώ που έχω νεύρα φταίτε εσείς που είστε ηλίθιοι" γιατί την εκφράζει απόλυτα», λέει η Μαριλένα, «κι εκείνη νομίζω θα με περιέγραφε με το "Δεν καταλαβαίνω", επειδή έχω συνέχεια απορίες».