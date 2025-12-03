“Μια Νύχτα Μόνο”: Το κατάστημα που εντυπωσίασε τους παραγωγούς και έγινε το σκηνικό για τον ρόλο του Γιάννη Βούρου

To showroom της εταιρίας Κυπριώτη γίνεται σκηνικό σειράς και εντυπωσιάζει

Η νέα σειρά του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο» έχει καταφέρει από τα πρώτα κιόλας επεισόδια να ξεχωρίσει για τη δυναμική της, το καστ της και τη σύγχρονη κινηματογραφική αισθητική που κυριαρχεί σε κάθε σκηνή. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν τραβήξει τα βλέμματα είναι και ο Γιάννης Βούρος, ο οποίος εμφανίζεται σε σκηνές που γυρίζονται σε ένα πραγματικό showroom στην Ανθούσα, έναν χώρο που δεν άφησε ασυγκίνητους τους δημιουργούς της σειράς.

Το showroom διαθέτει μια εντυπωσιακά μεγάλη ποικιλία σε πλακάκια μπάνιου, πλακάκια δαπέδου και σύγχρονα είδη υγιεινής, δημιουργώντας ολοκληρωμένες συνθέσεις που δίνουν στα πλάνα τη φυσικότητα και την αληθοφάνεια που αναζητούν οι παραγωγές υψηλών προδιαγραφών. Ο χώρος αυτός, με τις φωτεινές επιφάνειες, τις καθαρές γραμμές και τα διαφορετικά αισθητικά ύφη, προσφέρει ιδανικό υπόβαθρο για τις σκηνές του ηθοποιού, καθώς αποδίδει έναν ρεαλισμό που δύσκολα επιτυγχάνεται σε τεχνητά σκηνικά.

Οι υπεύθυνοι της παραγωγής ανέφεραν πως η συγκεκριμένη τοποθεσία προσέφερε μια ευελιξία που σπάνια συναντάται. Τα στημένα set που βασίζονται σε πραγματικές επιλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής επιτρέπουν στο συνεργείο να αλλάζει γρήγορα γωνίες και οπτικές, δημιουργώντας διαφορετικά περιβάλλοντα μέσα στον ίδιο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι ο Βούρος γυρίζει τις σκηνές του σε πραγματικούς, λειτουργικούς χώρους, προσδίδοντας στις ερμηνείες του μια αίσθηση φυσικής ροής, αφού κινείται μέσα σε περιβάλλοντα που θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελούν τμήμα ενός σύγχρονου σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έκθεση είναι μία από τις τρεις που διαθέτει η εταιρία Κυπριώτη, η οποία έχει εδραιωθεί εδώ και χρόνια στον χώρο των πλακιδίων και των ειδών υγιεινής. Η μεγάλη προϊοντική γκάμα της εταιρίας επιτρέπει τη δημιουργία διαφορετικών χώρων κάτι που αντικατοπτρίζεται και στα πλάνα της σειράς, όπου κάθε σκηνή που γυρίζεται στο showroom αποκτά τη δική της ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζει το showroom — από τη χρωματική αρμονία των πλακιδίων δαπέδου μέχρι τις ολοκληρωμένες συνθέσεις μπάνιου με ποιοτικά είδη υγιεινής — ήταν καθοριστική για την επιλογή του ως σκηνικό. Η παραγωγή ήθελε έναν χώρο που να «γράφει» καθαρά και όμορφα στην κάμερα, και αυτή η έκθεση στην Ανθούσα προσφέρει ακριβώς αυτό: βάθος, υλικά που αποδίδουν τέλεια στο φακό και σύγχρονη αισθητική που εξυπηρετεί το ύφος της σειράς.

Η επιλογή του χώρου από μια τόσο απαιτητική παραγωγή δείχνει όχι μόνο την αξία του ίδιου του showroom, αλλά και την εμπιστοσύνη που έχουν οι επαγγελματίες της τηλεόρασης σε εταιρίες με σταθερή παρουσία και ποιότητα. Το αποτέλεσμα στην οθόνη επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα location που δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνικό, αλλά συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της σειράς, ενισχύοντας κάθε σκηνή όπου εμφανίζεται ο Γιάννης Βούρος.