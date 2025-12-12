Morning Εase: Ο απόλυτος οδηγός για να κάνεις την κουζίνα το αγαπημένο σου μέρος για πρωινό και brunch

Στην ΙΚΕΑ βρίσκεις λύσεις όπως και αν θέλεις να απολαμβάνεις την κουζίνα σου όταν ξυπνάς. Plus: 5 items που ξεχωρίσαμε.

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Για αυτό άλλωστε το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Όχι μόνο από άποψη θρεπτικών συστατικών. Αλλά και από άποψη διάθεσης.

Παίρνοντας το πρωινό μας σε έναν χώρο που μας χαλαρώνει, εξοπλιζόμαστε με την ενέργεια και την απαραίτητη δόση δημιουργικότητας για μια τέλεια και παραγωγική ημέρα: Στη δουλειά, στην προπόνηση, στις σχέσεις μας.

Και δηλαδή πρέπει να κάνουμε ολική ανακαίνιση στην κουζίνα μας προκειμένου το πρωινό να αποκτήσει και πάλι «νόημα»;

Φυσικά και όχι. Το γούστο και η προσωπικότητά μας θα πρέπει να διαφαίνονται σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού μας. Ιδίως στην κουζίνα, που είναι το μικρό μας βασίλειο, ένας χώρος ατομικής έκφρασης και δημιουργίας. Απλώς, με μικρές πινελιές σε άκρως προσιτές τιμές, μας δίνεται η ευκαιρία να αναδείξουμε το προσωπικό μας στυλ στην κουζίνα. Και η ΙΚΕΑ είναι η απόλυτη σύμμαχός μας.

Είσαι λάτρης του παραδοσιακού στυλ; Στην IKEA μπορείς να συνδυάσεις το παραδοσιακό στοιχείο με τη σύγχρονη λειτουργικότητα. Και το καλύτερο; Έχεις τη δυνατότητα να σχεδιάσεις από το μηδέν ή να αναβαθμίσεις την κουζίνα σου με ευκολία, χρησιμοποιώντας έξυπνα έπιπλα ΙΚΕΑ που προσαρμόζονται στον χώρο σου όπως εσύ θέλεις.

Επιφάνειες από ζεστό ξύλο, έπιπλα κουζίνας με αέρα από τα παλιά που προσδίδουν χαρακτήρα και χάρη στον χώρο, φωτιστικά που αναδεικνύουν κάθε γωνιά, κουρτίνες σε απαλά υφάσματα που προσφέρουν ατμόσφαιρα οικειότητας και κομψότητας: Σε ένα κατάστημα ΙΚΕΑ μπορείς να βρεις όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Στην ΙΚΕΑ κάθε προϊόν που προορίζεται για την κουζίνα σου, σχεδιάζεται με γνώμονα την πρακτικότητα, χωρίς όμως να θυσιάζεται η αισθητική. Και θα στο αποδείξουμε με ένα top 5 προσιτών IKEA kitchen items που υπόσχονται να κάνουν τις στιγμές σου στην κουζίνα τους πιο ρομαντικούς σταθμούς της ημέρας.

Όλα τα υπόλοιπα μπορείς να τα ανακαλύψεις με μια επίσκεψη στο δικό σου κοντινό κατάστημα ΙΚΕΑ! Γιατί στην ΙΚΕΑ το παραδοσιακό δεν εκλείπει. Ίσα-ίσα, εξελίσσεται για να προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες του σήμερα.

5 προϊόντα ΙΚΕΑ που θα προσδώσουν στην κουζίνα σου απαράμιλλη κομψότητα και λειτουργικότητα

1.Μπολ Δημητριακών σε τρεις παστέλ αποχρώσεις, για τα πιο φινετσάτα yoghurt meals

Γιαούρτι με μπουκιές βρώμης, σπόρους τσία, αποξηραμένα φρούτα και σιρόπι αγαύης; Πόριτζ με ξηρούς καρπούς, μέλι και κανέλα; Oatmeal με φρούτα εποχής και φυστικοβούτυρο;

Όποιο κι αν είναι το δικό μας iconic yogurt bowl, το σετ τριών μπολ KEJSERLIG, θα του δώσει την πιο λαχταριστή εικόνα. Κι αν έχουμε φίλους στο σπίτι; Μπορούμε να πάρουμε πρωινό όλοι μαζί. Γιατί οι όμορφες στιγμές, όταν τις μοιραζόμαστε γίνονται ακόμα πιο αξιομνημόνευτες!

2.Mini κούπες-έργα τέχνης με άρωμα Κυκλάδων

Αναζητάς ένα σετ κούπες που θα αναγάγουν το πρωινό σου εσπρεσάκι από συνήθεια σε εμπειρία; Σε έχουμε. Το σετ με 4 κούπες ENTUSIASM γράφει το όνομά σου.

Τέσσερις κούπες με αισθητική που θυμίζει νησιωτική τέχνη σε περιμένουν στην ΙΚΕΑ. Και είναι τόσο όμορφες που όταν δεν πίνεις καφέ, θα τις έχεις σε περίοπτη θέση στην κουζινα σου. Απλά για να τις χαζεύεις εσύ και όποιος επισκέπτεται το σπιτικό σου.

Άλλο ένα παρεΐστικο item. Όλοι οι φίλοι πίνετε καφέ παρέα. Και κανένας δεν μπερδεύει το ποτήρι του με τον άλλο. Γιατί οι κούπες ENTUSIASM έχουν κοινή αισθητική αλλά τέσσερα εντελώς διαφορετικά μοτίβα. Μοναδικά για κάθε σου καλεσμένο!

3.Το πιο stylish pink gold τηγάνι σωταρίσματος με καπάκι

Αυγοφέτες με μαρμελάδα κόκκινων φρούτων και τυρί κρέμα; Ομελέτα με λαχανικά σωτέ; Πάνκεικ με τηγανητό αυγό και μπέικον; Δεν υπάρχει viral πρωινό που να μην μπορείς να το πετύχεις με το τηγάνι σωταρίσματος με καπάκι FINMAT.

Στο brunch είναι της μόδας οι παραδοσιακές συνταγές with a twist. Το ίδιο και στα σκεύη μας. Για αυτό στην ΙΚΕΑ το απόλυτο must-have του πρωινού, λούζεται στη λάμψη του pink gold και μας προκαλεί να του προσφέρουμε μια θέση στην κουζίνα μας!

4.Κούπα σε ανοιχτό ροζ χρώμα, όπως τα πιο γλυκά μας όνειρα

Επιτέλους Κυριακή και μπορούμε να χουζουρέψουμε στο κρεβάτι με τις ώρες. Κι αφού σηκωθούμε; O καφές μας, αρωματικός και ζεστός μας προσμένει σερβιρισμένος στην κουζίνα. Και μάλιστα στην πιο παραμυθένια κούπα.

Η κούπα FÄRGKLAR είναι το πιο insta friendly item για τα lazy πρωινά στην κουζίνα παρέα με το αγαπημένο μας βιβλίο. Και χωράει από ζεστή σοκολάτα, μέχρι espresso lungo και τσάι latte. Είναι μια κούπα για Κυριακές χωρίς αρχή μέση και τέλος. Για slow πρωινά που θέλουμε ο καφές και η ανεμελιά να κρατούν με τις ώρες.

5.Πιάτο για το main πρωινό αλλά και για το φρούτο μας

Ένα slow πρωινό αποτελεί εξαίρεση στη ρουτίνα μας. Και πρέπει να είναι all inclusive. Όπως τα πιάτα UPPLAGA, που χωράνε άνετα και την ομελέτα ή την πρωινή μας κρέπα αλλά και το φρούτο ή τα συνοδευτικά τοματίνια μας. Δύο πιάτα που καλύπτουν δύο εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Κι όμως, έχουν την ίδια κομψή αισθητική που ταιριάζει στην παραδοσιακή κουζίνα που έχει επιμεληθεί ο σεφ του σπιτιού. Δηλαδή; Εμείς!

Καλή μας μέρα και καλή μας όρεξη. Στην ΙΚΕΑ, όπου το κάθε πρωινό μεταμορφώνεται σε εμπειρία που αξίζει να τη μοιραστείς!

