Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Σου έχουμε τον απόλυτο οδηγό τριών βημάτων για πιάτα και ποτήρια σαν να τα αγόρασες μόλις χθες

Από το πλυντήριο πιάτων μέχρι το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι όλη η μαγεία βρίσκεται στις λεπτομέρειες.

Σημαντική ανακοίνωση: Φέτος, το χριστουγεννιάτικό τραπέζι μετακομίζει στο σπίτι σου. Όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς, όλο το κοινό σου μαζεμένο γύρω από το ίδιο τραπέζι. Και κάπου ανάμεσα στα γέλια, τα ποτήρια που τσουγκρίζουν και τα stories που ανεβαίνουν στα social media, υπάρχουν κι εκείνοι που εξετάζουν κάθε πιάτο και κάθε μαχαιροπίρουνο για δαχτυλιές και στοιχεία που μαρτυρούν ότι δεν είσαι τοπ στο νοικοκυριό. Εσύ όμως δεν ανησυχείς ούτε στιγμή, γιατί σου έχουμε το πιο λαμπερό μυστικό.

Θέλεις να τραβήξεις τα βλέμματα και να σε συζητάνε μόνο για τους σωστούς λόγους; Τότε ακολούθησε αυτόν τον μικρό αλλά πανίσχυρο οδηγό. Τρία βήματα, τρία προϊόντα, ένα αποτέλεσμα: Σερβίρισμα που μοιάζει βγαλμένο από σελίδα fancy γαστρονομικού περιοδικού.

Βήμα Πρώτο: Το απόλυτο καθάρισμα

Όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες γιορτές και τόσο ξεχωριστά τραπέζια, το εντυπωσιακό αποτέλεσμα δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αφήσουμε στην τύχη του. Αλλά μπορούμε κάλλιστα να το αφήσουμε πάνω στις απόλυτες ταμπλέτες Finish Ultimate Plus.

Με ισχυρή σύνθεση που αντιμετωπίζει τα ξεραμένα υπολείμματα, τους σκληρούς λεκέδες αλλά και τα δύσκολα λίπη, μια ταμπλέτα Finish Ultimate Plus αρκεί για να εξασφαλίσει βαθύ καθαρισμό ακόμη και στα πιο απαιτητικά σερβίτσια. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σου αποκτά μεμιάς την αίγλη που του αξίζει και οι καλεσμένοι σου τη βεβαιότητα ότι έκανες τα πάντα για να τους περιποιηθείς.

Βήμα Δεύτερο: Λάμψη που μαγνητίζει

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Όμως έχουμε δύο ακόμη steps για αστραφτερά ποτήρια και σερβίτσια. Και είναι ώρα να περάσεις στην κυρίως δράση. Τα φωτάκια του δέντρου, τα αναμμένα κεριά, το φως που είναι συνώνυμο των Χριστουγέννων, όλα τους αστράφτουν πάνω από τα σερβίτσια σου. Οπότε, αν θέλεις ποτήρια που λαμπυρίζουν και πιάτα χωρίς θαμπάδες, το Finish Rinse Aid είναι το μυστικό όπλο σου.

Το Finish Rinse Aid επιταχύνει το στέγνωμα, εξαφανίζει τυχόν σημάδια από σταγόνες και αφήνει το γυαλί και την πορσελάνη να αστράψουν, σαν να είναι ολοκαίνουργια. Διότι ας είμαστε ειλικρινείς: Ακόμα και όταν έχουμε μπροστά μας το πιο εκλεκτό πιάτο, ένα σερβίρισμα που αποπνέει καθαριότητα και πολυτέλεια, είναι αυτό που κερδίζει την πρώτη καλή μας εντύπωση, προτού καν περάσουμε στο γεύμα. Γιατί κάθε δείπνο, είναι μια πολυαισθητηριακή εμπειρία: Βλέπουμε, θαυμάζουμε, μυρίζουμε, αγγίζουμε, γευόμαστε όλοι μαζί γύρω από το ίδιο τραπέζι.

Βήμα Τρίτο: Προετοιμασία για την επόμενη μέρα

Και τέλος, για να διατηρηθεί η λάμψη και η απόδοση του πλυντηρίου σου, φρόντισε με το Finish Machine Cleaner. Απομακρύνει άλατα, λίπη και κρυμμένα υπολείμματα που μειώνουν την απόδοση, εξασφαλίζοντας ότι κάθε επόμενη πλύση θα είναι εξίσου αποτελεσματική.

Χάρις στο Finish Machine Cleaner, η κουζίνα σου παραμένει πάντα έτοιμη για νέα μαγικά σερβιρίσματα, χωρίς άγχος και με την πρακτικότητα των προϊόντων Finish στο πλευρό σου.

Και κάπως έτσι, χωρίς κόπο αλλά με την απόλυτη τεχνογνωσία και την πρακτικότητα των προϊόντων Finish η κουζίνα σου γίνεται το backstage ενός πραγματικά μαγικού χριστουγεννιάτικου δείπνου.